Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAKON POBJEDE NAD PARMOM

Vlašić: Nisam bio fizički na sto posto posljednjih godina. Sve mi odgovara, bitno je da igram

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Danas se osjećam fizički jak i to mi je vrlo bitno. Momčad mi je na prvom mjestu. Nažalost, ove sezone nam se ponavlja da padamo nakon velikih pobjeda - rekao je Nikola Vlašić nakon pobjede nad Parmom

Nogometaši Torina dočekali su Parmu u 29. kolu talijanske Serie A i pobijedili s uvjerljivih 4-1. Za Torino je nastupio Nikola Vlašić koji je bio u početnoj postavi i nosio kapetansku traku, a iz igre je izašao u 92. minuti. Sandro Kulenović ušao je s klupe u 77. minuti i asistirao je za posljednji gol Torina. Kulenovićevu asistenciju možete pogledati ovdje

Nikola Vlašić je komentirao utakmicu za talijanski Sky Sports. 

- Bila je ovo za nas jako važna utakmica. Znali smo da je Parma težak protivnik, koji uzima dosta bodova na gostovanjima. Branili smo se kad smo trebali i napadali kad nam se pružila prilika. Sretni smo i želimo ovako nastaviti. Danas sam igrao desnog veznog i za mene je to bila dobra pozicija. Sve mi odgovara, bitno da igram - rekao je i nastavio: 

- Nisam bio fizički na sto posto posljednjih godina. Danas se osjećam fizički jak i to mi je vrlo bitno. Momčad mi je na prvom mjestu. Nažalost, ove sezone nam se ponavlja da padamo nakon velikih pobjeda. Sad imamo dvoboj s Milanom prije reprezentativne stanke. Radimo dobro s trenerom i spremni smo na sve. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026