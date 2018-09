Vlašić u društvu Messija: Igrači su mi rekli 'Nikola, pucaj penal'

Momčad prvoga kola Lige prvaka u veznom redu predvode Pogba, Kroos, Fekir, Messi, i...? Ne, nije u pitanju Ronaldo, nego – Nikola Vlašić, veznjak moskovskog CSKA, koji će za dva tjedna proslaviti tek 21. rođendan.

- Lijepo društvo, baš su mi prijatelji poslali fotografiju momčadi kola. Velika mi je čast biti u tako biranom društvu, pogotovo što mi je ovo prva utakmica u Ligi prvaka. Dobro, nismo baš igrali protiv Reala ili Barcelone, ali bio je užitak zaigrati u Ligi prvaka - kazao je Nikola, koji se našao u biranom društvu nakon sjajne partije protiv Viktorije u Plzenu.

⭐️Here is our best eleven following the first round of the #UEFAChampionsLeague!



➡️Messi in with his hat-trick, earning 🔟 rating

➡️Paul Pogba and Nicolás Tagliafico feature with a brace each, as does Michael Krmenčík

➡️Juventus defenders both in



Thoughts? pic.twitter.com/zCTHAGH1e5 — SofaScore (@SofaScore) September 19, 2018

Česi su golovima Michaela Krmenčika na poluvremenu vodili 2-0, no u drugom dijelu sve je u svoje ruke uzeo mladi hrvatski reprezentativac, najprije je asistirao Čalovu za smanjenje rezultata, a sjajnu je partiju zaokružio izjednačujućim golom, i to u 95. minuti s bijele točke, hladnokrvno, kao da mu je to bio 100., a ne prvi susret u Ligi prvaka.

- Želio sam pucati, ali bio sam malo dalje od šesnaesterca. No suigrači su mi donijeli loptu i željeli su da baš ja pucam. Ne znam, da je Džagojev bio u igri, možda bi on pucao, ovako sam ja bio među iskusnijima, pa su valjda imali povjerenja. Osjećam to od prvoga dana, traže me na terenu, dodaju mi lopte....

Odlična partija u Plzenu samo je nastavak Nikoline sjajne forme. Ne zaboravimo, upisao je tri asistencije u nedavnoj pobjedi U-21 reprezentacije protiv Bjelorusije, a njegovim dolaskom preporodio se i CSKA. Sezonu su otvorili s dva remija i porazom, a od Vlašićevog dolaska nanizali su tri pobjede i remi u domaćoj ligi, te remi na otvaranju Lige prvaka.

U pet utakmica Nikola je zabio gol, upisao dvije asistencije, a vodeći je i po broju uspješnih driblinga u ruskoj ligi. I sada se svi pitaju što se dogodilo, kako je to odjednom Vlašić proigrao? Prije svih navijači Evertona, koji na forumima prozivaju trenera Marca Silvu zbog toga što je Vlašića pustio na posudbu.

- Nikola može igrati na svim pozicijama u momčadi, osim na golu, ali se dobro zna gdje je najjači. Napokon se pojavio trener Gončarenko koji ga je stavio na njegovu pravu poziciju, u sredinu veznog reda. I to je jedina tajna. Nikola je uvijek bio ''mačka koja lovi miševe'', samo su ga držali u vodi, tamo gdje miševa nema. Gončarenko ga je postavio na pravo mjesto, i Nikola mu je uzvratio odličnim igrama, pokazao je ono što zna i može - rezonira Nikolin otac Joško.

Sam Nikola je naravno presretan razvojem događaja. A za CSKA se, kaže, odlučio nakon prvog razgovora s trenerom Gončarenkom.

- Odmah mi je rekao što želi i što očekuje od mene, rekao mi je da me vidi u toj poziciji na sredini terena i da ću imati maksimalnu minutažu. I to je bilo to, nikad nisam tražio ništa drugo osim prilike da igram na svojoj poziciji – kaže Nikola, kome je ovo prvi put nakon dugo vremena da ga je trener stavio tamo gdje mu najviše odgovara.

- Tudor me prvi put stavio u tu ulogu, ali imao sam samo 16 godina i nisam bio siguran mogu li ispuniti ono što je on od mene tražio. Uvijek mi je govorio da ulazim u sredinu i da idem na prodor.

U istoj skupini Lige prvaka su Real i Roma, favoriti za plasman dalje.

- To su vrhunske momčadi, jedva čekam utakmicu protiv Modrićevog Reala, da osjetim koliko su jaki. Iako, imam i malo zadrške, neće se valjda raspucati baš protiv nas. Neće nikome biti lako s nama, pogotovo u Moskvi, kad počne zima.

Od sinoć su mu na mobitel stigle brojne čestitke, među prvima se javio Mario Pašalić.

- On je prošlu sezonu proveo u Moskvi, pa dobro zna što me čeka u gradu, pogotovo kad počne zima. Nije me strah, čak mi je i draže igrati kad je hladno, nego kad je vruće. Općenito, u Moskvi mi je super, hrana je bolja nego u Engleskoj, a i ljudi su mi po mentalitetu puno bliži...

S ovako kvalitetnim i raspoloženim Vlašićem, sigurno će profitirati i Zlatko Dalić, jer je činjenica da Hrvatska nema ovako kvalitetnog mladog ofenzivnog veznog igrača. S Rakitićem i Modrićem iza i Nikolom ispred njih, otvaraju se brojne opcije koje bi mogle Vatrenima donijeti toliko potrebno osvježenje i prodornost.

- Imamo čudo reprezentaciju, puno je kvalitetnih igrača u veznom redu, svi igraju u velikim klubovima, ali ni ruska liga nije loša. Infrastruktura je na vrhunskom nivou, stadioni su puni, igra se dobar nogomet, ruska liga je šesta liga na svijetu, i u njoj se može i te kako napredovati. Vidjet ćemo što će odlučiti izbornik. Ako mu trebam i ako me pozove, tu sam, ali ne bih imao ništa protiv da u idućoj akciji odigram za U-21 reprezentaciju protiv Grčke, da se plasiramo na EP, jer imamo sjajnu generaciju i možemo na europskom napraviti velike stvari.

Iako nije bio dio momčadi koja je uzela srebro na SP u Rusiji, Nikoli su suigrači čestitali na velikom uspjehu reprezentacije.

- Kažu da su svi navijali za nas i veselili se zbog velikog uspjeha, ali su me nakon ''šestice'' protiv Španjolske i te kako zezali, jer su ih oni pobijedili na SP....