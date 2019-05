Vlašić u momčadi sezone! 'On je nasljednik Modrića, sjajan je'

Stigao je u Rusiju tiho na prstima na mala vrata. Pola Rusa nije ni čulo nikada za njega, a onda je u samo nekoliko minuta u prvoj utakmici pokazao o kakvoj igračini je riječ.

U Evertonu je jako malo igrao, više je vremena proveo grijući klupu. Tražio je klub gdje će oživjeti karijeri i apsolutno pogodio! Nikola Vlašić postao je prava senzacija u CSKA Moskvi već nakon prve sezone i definitivno pokazao još jednom zašto se za njega tuku najbolji talijanski klubovi.

Ruski dnevnik Sport Express uvrstio ga je u najbolju momčad sezone, i uz to su ga dobrano ishvalili. Označen je kao nasljednik Luke Modrića u hrvatskoj reprezentaciji.

- Mnogi u našoj zemlji nikad nisu čuli za Vlašića prije početka ove sezone, a postao je jedna od najvećih zvijezda ruskog prvenstva. Takvi igrači poput njega prave razliku. Mnogi misle da će biti nasljednik Modrića u hrvatskoj reprezentaciji, ne bez razloga - napisali su oni.

Vlašić fascinira sa svojom elegancijom u vođenju lopte, sjajnom vizijom i odličnim udarcem što je već i pokazivao u dresu Hajduka, a upravo zbog toga ga je Everton i kupio. 'Plakali su' za njim navijači 'karamela' i tražili njegov povratak u Premier ligu, no čini se da ništa neće biti od toga jer oni već razmišljaju da ga dalje pošalju na novu posudbu.

U momčad sezone ga je uvrstila i specijalizirana stranica za nogometnu statistiku WhoScored. Nikola je prema njima dobio ocjenu 7,4, što je najveća ocjena, uz Dzyubu iz Zenita i Ravanellija iz Akhmata.

Ukupno je ove sezone zabio osam golova i asistirao sedam puta, a posebno je ostao upečatljiv gol kada je srušio Real Madrid u Ligi prvaka za tri boda, a još je zabijao i Viktoriji Plzen. CSKA je završio sezonu na četvrtom mjestu i izborili su grupnu fazu Europske lige.

On je u Everton stigao 2017. za deset milijuna eura, a to bi se uskoro moglo i višestruko isplatiti jer je njegova vrijednost na Transfermarktu 18 milijuna eura. Bit će na ljeto užarena telefonska linija prema Liverpoolu, no svima je već jasno kako će kupci morati iskeširati ozbiljnu količinu novca ako žele kupiti Vlašića. Najveću želju pokazao je Bešiktaš, dok je CSKA ispao iz planova jer nemaju dovoljno novca da otkupe njegov ugovor, kako su i sami rekli.

Svoju cijenu će imati priliku podignuti i na Europskom prvenstvu U21 u Italiji i San Marinu gdje će uz Josipa Brekala i Alena Halilovića biti glavna zvijezda mladih vatrenih u lovu na naslov. Hrvatska je u skupini s Francuskom, Engleskom i Rumunjskom, a će trajati od 16. do 30. lipnja.