'Vlašića bi nepozivanje dotuklo. Lovren i Vida će uskoro završiti karijeru, to je tako biološki...'

Zlatko Dalić je povodom popisa od 35 igrača na koje računa za lipanjske utakmice četiri u Ligi nacija (Austrija, Francuska i Danska) odgovorio na neka zanimljiva pitanja o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Što se tiče Šime Vrsaljka, on je ponovno ozlijeđen, kao i u ožujku.

- Žao mi je zbog njega, propustio je i zadnju akciju. Ozljeda nije takve prirode da bi trebao dugo pauzirati, ali će svakako doći, barem će biti zadnje dvije utakmice tu. Juranović je zadnja tri tjedna ozlijeđen. Oporavio se, ali imamo na popisu Stanišića i Erlića koji može popuniti tu poziciju, a ako igramo s trojicom, to može igrati i Brekalo. Problem je s desnim bokom. Imamo tu ne baš idealna rješenja, ali pričuve imamo - rekao je Dalić.

Izbornik je znao govoriti da neće zvati onoga tko ne igra u klubu, što se obistinilo s Ivom Grbićem, koji je branio protiv Rusije na Poljudu, a sad je na pretpozivu. Ipak, Nikola Vlašić (West Ham) i Marin Pongračić (Borussia Dortmund), koji su u sličnoj situaciji u svojim klubovima, sad su unutra.

- Ima nekolicina igrača koji nisu standardni. Tu ste baš rekli njih dvojicu. Vlašić ima moje ogromno povjerenje, žao mi je što ne igra i ne želim ga izgubiti. Nepozivanje u reprezentaciju bi ga dotuklo, hoću ga vratiti u život koliko je god moguće. Dobit će šansu i svjestan je da mora igrati. Donijet će odluku tijekom ljeta što i kako. Bio je jedan od najboljih igrača u kvalifikacijama, znam koliko vrijedi i može. Svi u stožeru smo za njega i stav je da mora biti s nama - rekao je Dalić i dodao:

- Pongračić je igrao dobro pa nije igrao u prvoj postavi, problem ima oko transfera, ali ako gledamo Svjetsko prvenstvo i iza toga, on je naša budućnost. Znamo da će Vida i Lovren uskoro završiti karijeru, to je tako biološki, i moramo imati četiri, pet stopera na raspolaganju. Ne želimo izgubiti Pongračića, dati mu vjetar u leđa, kao i Ivi Grbiću i mladim igračima koji dolaze. Moramo im dati podršku da se što prije vrate u formu u kojoj su bili prije.

Četvorica su debitanata, Josip Šutalo i Martin Erlić u obrani, Nediljko Labrović na golu i Petar Musa u napadu.

- Zabio je 11, 12 golova u Boavisti, radi transfer u veliki klub (vjerojatno Benfica, op.a.). On je klasični napadač i bit će dobra prilika da ga vidimo. Zaslužio je šansu i sve će ovisiti o njemu. Želimo ga pogledati i vidjeti. OK je to u klubu, ali reprezentacija je nešto drugo, kvalitetnije - kazao je Dalić.

- Što se golmana tiče, Livaković i Ivušić su konstanta, tu je Labrović. Grbića još čekamo i na njega računamo i zato je na pretpozivu, a Kalinić će u dogovoru sa mnom propustiti ovu akciju. Što se tiče desnog boka, Šime je malo ozlijeđen, on se želi vratiti i možda bude spreman za druge dvije utakmice. Erlića smo intenzivno pratili, trebamo ga vidjeti i bolje upoznati. Lovren ne može, još je ozlijeđen pa ga nismo zvali. Stavili smo i Josipa Šutala koji će za početak prvo biti s mladom reprezentacijom pa dolazi k nama.

- U vezi imamo kvalitetu pa smo dodali Sučića koji će također biti s U-21 reprezentacijom kad riješe svoju situaciju i, ako Bog da, budu prvi, kao i Stanišić. U napadu je novi igrač Musa koji zabija u portugalskoj ligi, hoćemo ga vidjeti da imamo jasniju sliku. Na pretpozivu su igrači koje ćemo zvati ako bude potrebe, a možda će biti jer je iscrpljujuće. Ovo je najkvalitetnije što Hrvatska ima. Doma trebamo dati maksimum i probati osvojiti šest bodova u Osijeku i Splitu, a naravno da nećemo biti bez šanse u Kopenhagenu i Parizu.

