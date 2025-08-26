Obavijesti

NESVAKIDAŠNJI POTEZ

Vlasnik Widzewa je praktički najavio Sopićev otkaz dan prije

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marcin Bryja

Trener nikada ne može mirno spavati, osim ako ima sjajne rezultate. Prosječni bodovi trenera Sopića su takvi kakvi jesu. Sve nas to tjera na razmišljanje o novom treneru, rekao je vlasnik Robert Dobrzycki

Željko Sopić više nije trener Widzewa iz Lodza. Objavio je to klub u ponedjeljak navečer, a hrvatskom treneru presudio je loš ulazak u sezonu. U šest utakmica nove sezone Widzew je ostvario dvije pobjede, jedan remi i tri poraza te to očito nije dovoljno za upravu poljskog kluba. Navijači kluba ostali su u šoku, ali je vlasnik kluba praktički najavio otkaz Sopiću dan prije što nije baš uobičajeno.

Foto: Marcin Bryja

- Znao sam da će nam trebati vremena, da je početak uvijek težak, no to nisu izgovori. Promatramo rezultate, moramo biti bolji... Vrlo sam ambiciozan, volio bih da se učinci vide što je prije moguće. Zasad nemamo pravu momčad. Trener nikada ne može mirno spavati, osim ako ima sjajne rezultate. Prosječni bodovi trenera Sopića su takvi kakvi jesu... A opet, individualno izgledamo dobro. Sve nas to tjera na razmišljanje o novom treneru - rekao je vlasnik Robert Dobrzycki, a onda vrlo brzo s riječi prešao na djela.

Također, i poljski mediji opisivali su da bi moglo doći do promjene na klupi. Pisali su o tome da momčad još nije kliknula te da je Sopić počeo davati čudna objašnjenja za poraze. Sopić se na lijep način oprostio od kluba, a u objavi je napisao:

"Bila mi je čast biti dijelom ovog povijesnog kluba, dijeliti nezaboravna iskustva s igračima, osobljem i nevjerojatnim navijačima. Posvetio sam svoju energiju i strast, pomagao ovom timu da raste i postigne uspjeh. Nema žaljenja, ponosan sam na naporan rad i uspomene koje smo stvorili. Widzew će uvijek ostati u mom srcu."

Sopić je u poljskom prvoligašu iz Lodza proveo pet mjeseci. Prošle sezone spasio je klub od ispadanja i na kraju završio na čak devet bodova od zone ispadanja, ali loš početak u novoj sezoni doveo ga je do otkaza. Widzew se nalazi na devetom mjestu sa sedam osvojenih bodova.

