Sopić dobio otkaz u Widzewu! Navijači u šoku: 'Zažalit ćemo'

Poljski nogometni prvoligaš Widzew Łódź iznenadio je svoje navijače objavom kojom je potvrdio raskid suradnje s hrvatskim trenerom Željkom Sopićem. Odluka je uslijedila nakon niza loših rezultata na početku sezone, od čega su zadnja dva bila porazi od Cracovije i Pogona. Reakcije fanova pokazuju da su mnogi ostali zatečeni ovim potezom uprave.

Klub se od Sopića oprostio emotivnom fotografijom na kojoj nasmijani hrvatski stručnjak plješće publici, uz poruku "Treneru, hvala!". U opisu objave kratko su naveli: "Željko Sopić prestao je obnašati funkciju trenera prve momčadi. Hvala i želimo mu puno sreće! 🇭🇷". Također su najavili da će ime novog trenera biti otkriveno već sutradan na izvanrednoj konferenciji za medije.

Otkaz dolazi u vrlo turbulentnom razdoblju za klub iz Łódźa. Iako je Widzew nedavno započeo s povijesnim projektom izgradnje modernog trening-kampa i bio aktivan na tržištu transfera, rezultati na terenu nisu pratili ambicije uprave. Razočaravajući početak sezone, s tek dvije pobjede u šest kola i devetim mjestom na ljestvici Ekstraklase, očito je bio presudan. Kap koja je prelila čašu bio je nedavni poraz (1-2) od Pogoń Szczecina, nakon čega su medijske glasine o smjeni postale stvarnost.

Objava je izazvala lavinu komentara, a navijači su očito podijeljeni. Dok jedni podržavaju odluku uprave, ističući da je "15 utakmica bilo dovoljno da pokaže svoje trenersko umijeće", drugi su izrazili šok i nezadovoljstvo. "Žalit ćemo zbog ovoga", "Što se ovdje događa?", i "Niste normalni!" samo su neke od burnih reakcija. Iznenadni odlazak Željka Sopića ostavio je brojna pitanja otvorenima.