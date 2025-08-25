Obavijesti

Sport

Komentari 7
KRAJ POLJSKE AVANTURE

Sopić dobio otkaz u Widzewu! Navijači u šoku: 'Zažalit ćemo'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Sopić dobio otkaz u Widzewu! Navijači u šoku: 'Zažalit ćemo'
Foto: Marcin Bryja

Widzew Łódź šokirao navijače raskidom sa Željkom Sopićem! Nakon niza loših rezultata, klub traži novog trenera. Fanovi podijeljeni

Poljski nogometni prvoligaš Widzew Łódź iznenadio je svoje navijače objavom kojom je potvrdio raskid suradnje s hrvatskim trenerom Željkom Sopićem. Odluka je uslijedila nakon niza loših rezultata na početku sezone, od čega su zadnja dva bila porazi od Cracovije i Pogona. Reakcije fanova pokazuju da su mnogi ostali zatečeni ovim potezom uprave.

Klub se od Sopića oprostio emotivnom fotografijom na kojoj nasmijani hrvatski stručnjak plješće publici, uz poruku "Treneru, hvala!". U opisu objave kratko su naveli: "Željko Sopić prestao je obnašati funkciju trenera prve momčadi. Hvala i želimo mu puno sreće! 🇭🇷". Također su najavili da će ime novog trenera biti otkriveno već sutradan na izvanrednoj konferenciji za medije.

Otkaz dolazi u vrlo turbulentnom razdoblju za klub iz Łódźa. Iako je Widzew nedavno započeo s povijesnim projektom izgradnje modernog trening-kampa i bio aktivan na tržištu transfera, rezultati na terenu nisu pratili ambicije uprave. Razočaravajući početak sezone, s tek dvije pobjede u šest kola i devetim mjestom na ljestvici Ekstraklase, očito je bio presudan. Kap koja je prelila čašu bio je nedavni poraz (1-2) od Pogoń Szczecina, nakon čega su medijske glasine o smjeni postale stvarnost.

Objava je izazvala lavinu komentara, a navijači su očito podijeljeni. Dok jedni podržavaju odluku uprave, ističući da je "15 utakmica bilo dovoljno da pokaže svoje trenersko umijeće", drugi su izrazili šok i nezadovoljstvo. "Žalit ćemo zbog ovoga", "Što se ovdje događa?", i "Niste normalni!" samo su neke od burnih reakcija. Iznenadni odlazak Željka Sopića ostavio je brojna pitanja otvorenima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Bivši dinamovac otišao u Rumunjsku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bivši dinamovac otišao u Rumunjsku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi
ZANOSNA RIJEČANKA

FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi

Vedrana Linardić iz svijeta mode preselila se u vrtić. Nekadašnje lice s pista sada radi s djecom, no ne odbacuje povratak na scenu. Njen ljubavni život sa sportašima bio je često na naslovnicama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025