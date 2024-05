Vlatka Peras leti iz Dinama? Danas ključan sastanak IO-a

Dinamo će ovaj četvrtak u 17 sati imati još jednu sjednicu izvršnog odbora, a na njoj će se raspravljati o sudbini Vlatke Peras. I čini se kako će predsjednica uprave tijekom dana biti razriješena svoje dužnosti. Prema razmišljanju IO-a, Peras je ozbiljno naštetila ugledu kluba svojim djelovanjem, pa i time što je protiv nje podignuta optužnica u aferi SMS.

Veliki problem u cijeloj bi priči trebala biti otpremnina. Peras ima ugovor s Dinamom do 11. ožujka 2027., prema aktualnom ugovoru i u slučaju otkaza ima pravo na sve plaće do kraja tog datuma. Dinamovo vodstvo već neko vrijeme pokušava osporiti taj ugovor koji joj je omogućio bivši predsjednik Dinama Mirko Barišić bez znanja tadašnjeg izvršnog odbora. A to je - nedopustivo.

Još sporniji detalj u njezinom ugovoru je kako bi Peras i u slučaju pravomoćne presude imala pravo na cijelu otpremninu, to se kosi sa zdravom logikom i normalnim načinima poslovanja. Predsjednica uprave je proteklih dana odbila sporazumni raskid ugovora uz otpremninu od šest plaća, Peras želi puno više, pa bi danas trebala biti razriješena dužnosti.

U Dinamovom izvršnom odboru danas ima 13 ljudi, svih 11 "Zajecovih članova" su za smjenu Vlatke Peras, dok predstavnici one druge strane Ante Todorić i Marijan Tomurad nisu za takav odlazak predsjednice uprave. U svakom slučaju, čini se kako su Peras odbrojani dani u Maksimiru, ali kako će ona svoj novac onda tražiti sudskim putem. I taj bi slučaju mogao još dugo trajati.

Zanimljivo, ovo je sedma redovna sjednica novoformiranog izvršnog odbora Dinama, a po prvi put poslije večerašnjeg sastanka neće biti nikakvih izjava, press-konferencija, pa čak ni kratkog priopćenja za medije. I tako će se na vijest o smjeni Vlatke Peras najvjerojatnije čekati do petka ujutro...