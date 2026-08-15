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FOTO: STIŽE WELLOVAR

Vodeni raj nedaleko od Zagreba primit će najbolje mlade plivače Europe! Pogledajte što sve nudi

Europsko prvenstvo u plivanju za juniore održat će se od 29. lipnja do 4. srpnja 2027. u novom vodenom kompleksu Wellovar u Bjelovaru čija se gradnja privodi kraju, a stajala je 42 milijuna eura
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Vodeni raj nedaleko od Zagreba primit će najbolje mlade plivače Europe! Pogledajte što sve nudi
Izgradnja bjelovarskih toplica u završnoj je fazi i očekuje se da će koncem rujna, za Dan grada, otvoriti vrata jedinstvenog bazenskog kompleksa. Time će Bjelovarčani imati privilegije kakve ima tek pet posto građana Hrvatske, otkrio nam je Dario Hrebak, koji je prije nekoliko dana primio sjajnu vijest jer je European Aquatics prihvatio kandidaturu za domaćinstvo Europskog prvenstva za juniore od 29. lipnja do 4. srpnja 2027. | Foto: Grad Bjelovar
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Izgradnja bjelovarskih toplica u završnoj je fazi i očekuje se da će koncem rujna, za Dan grada, otvoriti vrata jedinstvenog bazenskog kompleksa. Time će Bjelovarčani imati privilegije kakve ima tek pet posto građana Hrvatske, otkrio nam je Dario Hrebak, koji je prije nekoliko dana primio sjajnu vijest jer je European Aquatics prihvatio kandidaturu za domaćinstvo Europskog prvenstva za juniore od 29. lipnja do 4. srpnja 2027. | Foto: Grad Bjelovar
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