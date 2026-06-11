Vodič za Europu: Koga Dinamo, Hajduk, Varaždin i Rijeka mogu izvući, termini ždrijeba i susreta

Završetkom još jedne sezone domaćeg nogometa, u kojoj je Dinamo potvrdio dominaciju osvajanjem dvostruke krune, fokus se prebacuje na europska iskušenja koja očekuju hrvatske predstavnike. Ljeto pred nama donosi rane početke sezone, neizvjesne ždrijebove i kvalifikacijske utakmice koje će odrediti sudbinu Dinama, Hajduka, Rijeke i Varaždina. Dok prvak sanja o novom ulasku u elitu Lige prvaka, ostali traže svoj put prema Europskoj i Konferencijskoj ligi, svjesni da svaka pobjeda donosi ne samo sportski prestiž, nego i ključne bodove za nacionalni koeficijent te izdašne financijske nagrade iz Uefe.

Dinamov utabani put prema eliti

Kao prvak Hrvatske, Dinamo svoju europsku priču započinje u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Zahvaljujući klupskom koeficijentu od 46,500, koji je rezultat godina redovitog igranja u europskim natjecanjima, "modri" će imati status nositelja u svim fazama kvalifikacija, uključujući i ključni play-off. To im na papiru osigurava lakši put i izbjegavanje najjačih suparnika iz takozvanog "puta prvaka".

Ždrijeb drugog pretkola održat će se u ponedjeljak, 17. lipnja, a Dinamo će tada saznati ime protivnika, odnosno pobjednika jednog od parova prvog pretkola. Prve utakmice na rasporedu su već 21. i 22. srpnja, s uzvratima tjedan dana kasnije, 28. i 29. srpnja. To znači da će zagrebački klub morati biti u punoj natjecateljskoj spremi znatno prije vrhunca sezone, što je čest izazov za klubove koji u kvalifikacije ulaze rano.

Popis mogućih protivnika u ovoj fazi uključuje prvake niže rangiranih europskih liga. Iako su "modri" izraženi favoriti protiv većine tih klubova, ljetna pretkola često skrivaju neugodnosti, ponajprije zbog dalekih i napornih gostovanja. Potencijalni suparnici dolaze iz kruga klubova poput kazahstanskog Kairata, čije gostovanje predstavlja logistički izazov, islandskog Vikingura ili KI Klaksvika s Farskih Otoka, koji donose specifične uvjete i igru na umjetnoj podlozi. Tu su i irski Shamrock Rovers, Borac iz Banja Luke te rumunjska Universitatea Craiova. Danski AGF Aarhus ili švicarski Thun predstavljali bi vjerojatno najozbiljnije sportske izazove.

U slučaju uspjeha, Dinamo nastavlja put u trećem pretkolu (utakmice 4./5. i 11. kolovoza) i potom u play-offu (18./19. i 25./26. kolovoza). Prolazak sve tri prepreke donosi plasman u novu, ligašku fazu Lige prvaka s 36 klubova, što osim sportskog uspjeha jamči i golemu financijsku injekciju. Čak i u slučaju neuspjeha, europska sezona za Dinamo ne bi bila gotova. Poraz u drugom pretkolu Lige prvaka seli ih u treće pretkolo Europske lige, dok bi ispadanje u kasnijim fazama također osiguralo nastavak natjecanja u nekom od slabijih europskih natjecanja. Prema projekcijama superračunala, Dinamo ima čak 58 posto šansi za ulazak u Ligu prvaka te gotovo sigurnih 99,8 posto za osiguravanje jeseni u Europi.

Hajdukova dvostruka oštrica: nositelj na startu, pa mogući sudar s divovima

Zahvaljujući Dinamovom osvajanju Kupa, Hajduk je kao drugoplasirana momčad HNL-a preskočio Konferencijsku ligu i osigurao izravan plasman u kvalifikacije za Europsku ligu, natjecanje u kojem nije igrao punih pet godina. Splitski klub kreće od prvog pretkola, a ždrijeb je zakazan za 16. lipnja. Prve utakmice igraju se vrlo rano, već 9. i 16. srpnja, što znači da će nova sezona na Poljudu početi praktički s prvim danima ljeta.

Ključna vijest za Splićane jest da će u prvom pretkolu imati status nositelja. To je osigurano nakon raspleta u rumunjskom prvenstvu, gdje je Universitatea Cluj, klub s manjim koeficijentom od Hajduka, izborila Europu. Status nositelja donosi znatno lakše protivnike i realnu priliku za prolazak prve prepreke. Potencijalni suparnici su slovačka Žilina, srpska Vojvodina, rumunjska Universitatea iz Cluja, slovenski Aluminij, irski Derry City te islandski Vestri. Protiv svih navedenih klubova Hajduk bi bio favorit.

Ipak, slavlje bi moglo biti kratkog vijeka. Već u drugom pretkolu, čiji se ždrijeb održava dan nakon prvog (17. lipnja), situacija se dramatično mijenja. Zbog relativno niskog klupskog koeficijenta (10.000), Hajduk gotovo sigurno gubi status nositelja. U bubanj ulaze znatno jači klubovi, pa bi Splićani, ako prođu prvu prepreku, mogli naletjeti na europske velikane. Popis mogućih protivnika u drugom pretkolu izaziva strahopoštovanje: portugalska Braga, grčki PAOK, belgijski Anderlecht, turski Beşiktaş, mađarski Ferencváros ili azerbajdžanski Qarabag samo su neka od imena koja prijete s povlaštene strane ždrijeba.

Takav rasplet znači da Hajduk mora biti spreman na rani veliki europski ispit. Prolazak prvog kola je imperativ, no već drugi korak mogao bi donijeti suparnika protiv kojeg bi prolaz bio ravan pothvatu. Ipak, i ovdje postoji sigurnosna mreža - ispadanje iz bilo koje faze kvalifikacija za Europsku ligu znači nastavak natjecanja u idućem pretkolu Konferencijske lige. Računalne simulacije daju Hajduku tek 3,8 posto šansi za plasman u ligašku fazu Europske lige, ali i znatno optimističnijih 23,7 posto za ulazak u Konferencijsku ligu.

Rijeka i Varaždin u Konferencijskoj ligi: dva kluba, dva potpuno različita puta

Treće i četvrto mjesto u HNL-u odvelo je Rijeku i Varaždin u drugo pretkolo Konferencijske lige. Iako kreću iz iste faze natjecanja, njihovi putevi bit će dijametralno suprotni zbog ogromne razlike u europskom iskustvu i klupskom koeficijentu. Ždrijeb za oba kluba održat će se 17. lipnja, a utakmice su na rasporedu 23. i 30. srpnja.

Rijeka kao nositelj ima otvoren put

Rijeka, s koeficijentom 18.625, ulazi u kvalifikacije iz vrlo komforne pozicije. Bit će nositelj ne samo u drugom, već i u trećem pretkolu, što im jamči izbjegavanje najjačih suparnika sve do samog finala kvalifikacija. U drugom pretkolu potencijalni protivnici su klubovi poput škotskog Motherwella, slovačke Dunajske Strede ili bosanskohercegovačkog Sarajeva (ako prođe prvo pretkolo). Posebno nezgodni mogli bi biti švedski klubovi GAIS ili IFK Göteborg, koji su usred natjecateljske sezone.

U trećem pretkolu kvaliteta protivnika raste, no Rijeka i dalje ostaje u povlaštenom dijelu ždrijeba. Tek u play-offu, posljednjoj prepreci pred grupnu fazu, Riječani gube status nositelja. Tu im prijete iznimno atraktivni, ali i teški protivnici iz najjačih europskih liga, poput Atalante, Freiburga, Monaca ili Brightona. Prema simulacijama, Rijeka ima 37,8 posto šansi za dolazak do play-offa i 11,4 posto za plasman u ligašku fazu, što je respektabilna prognoza.

Varaždince čeka "nemoguća misija"

Za razliku od Rijeke, Varaždin u uropsku avanturu kreće kao nenositelj. To znači da ih već u drugom pretkolu čeka jedan od klubova iz povlaštene skupine, a taj popis ledi krv u žilama. Mogući protivnici Varaždina su portugalska Braga, nizozemski Ajax, danski Kopenhagen, belgijski Gent, bečki Rapid, grčki Panathinaikos ili turski Istanbul Başakşehir. Izvlačenje bilo kojeg od ovih imena predstavljalo bi ogroman izazov i svelo šanse za prolazak na minimum. Prognoze im nisu sklone i daju im vrlo male izglede za prolazak čak i prve prepreke, no u nogometu su iznenađenja uvijek moguća i Varaždin će svoju priliku tražiti u ulozi potpunog autsajdera.

*uz korištenje AI-ja