Vodič za SP: Evo informacija o smještaju, veleposlanstvima i vizama u zemljama domaćinima

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je u petak informativne vodiče za hrvatske državljane i navijače koji planiraju putovati na Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Američke Države.

Materijali sadržavaju osnovne informacije o uvjetima ulaska i boravka, putnim dokumentima, zdravstvenom osiguranju, ulaznicama za utakmice, sigurnosnim preporukama te kontaktima nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Sjedinjene Američke Države

Hrvatski državljani nositelji obične ili diplomatske/službene putovnice, a putuju u SAD u turističke ili poslovne svrhe ili tranzitiraju preko državnog područja SAD-a, obvezni su prije putovanja podnijeti prijavu putem sustava ESTA, link je OVDJE.

Tijekom boravka u SAD-u, hrvatski državljani se, u slučaju potrebe, u svakom trenutku mogu obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama u Washingtonu, Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Chicagu, Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Los Angelesu i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u New Yorku.

Kanada

Hrvatski državljani ne trebaju vizu za kratkotrajni turistički boravak u Kanadi, što uključuje i praćenje utakmica Svjetskog prvenstva u Kanadi. Potrebni su važeća hrvatska putovnica i elektroničko odobrenje za putovanje (Electronic Travel Authorization - eTA).

Veleposlanstvo se nalazi u Ottawi, a konzulat u Mississaugi.

Meksiko

Tijekom boravka u Meksiku, hrvatski državljani se, u slučaju potrebe, u svakom trenutku mogu obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama u Washingtonu i Konzulatu Republike Hrvatske u Meksiku.

Hrvatskim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Meksiko, ali na zahtjev nadležnih tijela, prilikom ulaska u državu, morat će predočiti određene popratne dokumente.

