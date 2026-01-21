Obavijesti

PRAVA DIVA

Voilà, Naomi! Pogledajte outfit Osake za meč protiv Hrvatice

Piše Petar Božičević,
6
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Japanka je 17. tenisačica svijeta te 16. nositeljica na Australian Openu, a u drugom kolu turnira igrat će protiv Rumunjke Sorane Cirstee

Naomi Osaka pobijedila je Antoniju Ružić sa 6-3, 3-6, 6-4 u prvom kolu Australian Opena, a Japanka je uoči meča demonstrirala koliko pazi na svoj imidž.

Na meč je stigla u bijelom veu i sa šeširom na glavi te kišobranom kao modnim dodatkom. 

Australian Open
Foto: JAIMI JOY/REUTERS
Australian Open
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Japanka je 17. tenisačica svijeta te 16. nositeljica na Australian Openu, a u drugom kolu turnira igrat će protiv Rumunjke Sorane Cirstee. 

