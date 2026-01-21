Japanka je 17. tenisačica svijeta te 16. nositeljica na Australian Openu, a u drugom kolu turnira igrat će protiv Rumunjke Sorane Cirstee
PRAVA DIVA
Voilà, Naomi! Pogledajte outfit Osake za meč protiv Hrvatice
Čitanje članka: < 1 min
Naomi Osaka pobijedila je Antoniju Ružić sa 6-3, 3-6, 6-4 u prvom kolu Australian Opena, a Japanka je uoči meča demonstrirala koliko pazi na svoj imidž.
Na meč je stigla u bijelom veu i sa šeširom na glavi te kišobranom kao modnim dodatkom.
Japanka je 17. tenisačica svijeta te 16. nositeljica na Australian Openu, a u drugom kolu turnira igrat će protiv Rumunjke Sorane Cirstee.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku