Voilà, Naomi! Pogledajte outfit Osake za meč protiv Hrvatice

Naomi Osaka pobijedila je Antoniju Ružić sa 6-3, 3-6, 6-4 u prvom kolu Australian Opena, a Japanka je uoči meča demonstrirala koliko pazi na svoj imidž.

Na meč je stigla u bijelom veu i sa šeširom na glavi te kišobranom kao modnim dodatkom.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Japanka je 17. tenisačica svijeta te 16. nositeljica na Australian Openu, a u drugom kolu turnira igrat će protiv Rumunjke Sorane Cirstee.