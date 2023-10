Vojnović: Atmosfera mi je bila kilava, a očekivao sam dernek

Hrvatska je na reprezentativnom otvaranju Opus Arene poražena od Turske 1-0. Spektakl koji se najavljivao mjesecima nije dobio svoj šlag na kraju u obliku pobjede "vatrenih" u najvažnijoj utakmici kvalifikacija. Osim rezultata, navijači su razočarani i atmosferom na Opus Areni. U trenucima kada je Hrvatska gubila nije bilo očekivane podrške na tribinama. U studiju Nove TV atmosferu je komentirao i Aljoša Vojnović.

- Očekivao sam više od novog stadiona. Atmosfera mi je bila kilava. Da, reprezentaciju ne prate gorljivi navijači, ali očekivao sam više. Očekivao sam party i dernek, ali na stadionu nisu završili svi koji su htjeli - rekao je Vojnović.

Bivši nogometaš komentirao je i igru reprezentacije.

- Užasan ulazak u utakmicu. Pretpostavka da će nas nositi atmosfera bila je promašena, i to neočekivano. Turci su bili nabrijani, stajali su blizu naših igrača. Sudac je dopustio čvršću igru, što je išlo njima na mlin. Čudi me što smo loše ušli u utakmicu, a ne govorim o nogometnim rješenjima. Kao da je bilo više Turaka. Ima li to veze s pripremom utakmice, ne znam. Ali bilo je jako loše. Hrvatska se podigla u drugom poluvremenu, ali to je bilo kasno. Možda nismo ni zaslužili preokret - zaključio je bivši nogometaš