<p>Rođeni sam Osječanin, živio ovdje sve do odlaska u Španjolsku, potom opet po povratku. A i svaki puta kada sam dolazi sve ove godine u Osijek bilo mi je predivno. Isticao sam to sve ove godine. Predivan je osjećaj i sada biti ovdje, poslije skoro 20 godina, koliko je prošlo kada sam otišao u Kaiserslautern u Njemačku '00. godine, rekao je <strong>Nenad Bjelica</strong> u gostovanju na <a href="https://www.slavonskiradio.hr/2020/09/07/nenad-bjelica-znam-ispeci-jaja-i-volim-jesti-na-koso/" target="_blank">Slavonskom radiju </a>u Osijeku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prebrisan grafit Bjelici</strong></p><p>Iako je Slavonija poznata po sjajnoj kuhinji i odličnim kuharima, popularnog 'Bjelka' ta je crta ipak zaobišla. </p><p>- Znam ispeći jaja i slaninu. Uglavnom sam se hranio po klupskim restoranima kada nisam kod kuće. Ja sam od onih koji vole narezati 'nakoso' - priznao je novi šef struke Osječana pa ipak dodao da jedan drugi vid 'slavonskog druženja' preferira više od kuhanja:</p><p>- Volim kartati i 'belu', ali nemam ekipu kakva su bili Ivica Beljan, Ivo Ergović i trener Bilić.</p><p>Crveni 'iks' preko zida legendarnih osječkih nogometaša dobio je aktualni trener momčadi (za sada još uvijek) iz Gradskog vrta kada je potpisao ugovor s Dinamom. Bio je to za Osječane ugovor s vragom, kunuli su se da mu nikada neće oprostiti, da je on hohštapler NK Osijeka. No, samo koju sezonu poslije, na ulicama Grada na Dravi čuju se tek pozitivne poruke sinu slavonske metropole, a ne može se ne primijetiti knedla u grlu Nenada Bjelice u ponekim sjećanjima na neka davna vremena, djetinjstvo, Osijek i staro društvo. Tako se u eter Slavonskog radija javila i Dragica Miladinović, 'Nenina' razrednica iz osnovne škole. </p><p>- Jedne večeri, prije 6. sata, pita on mene da ide na trening. I kako da ga zaustavim!? Ja mu velim: Možda ćeš jednog dana biti Pele, možda ćete jednog dana i djeca razumjeti, a tebe tvoja razrednica razumije - prisjetila se razrednica.</p><p>- Jao! Pozdrav razrednici. Prošlo je 36 godina od osnovne škole. Odlično zvuči. Veliki pozdrav od mene razrednice - vedro je reagirao novi strateg NK Osijeka kojega je karijera vodila daleko od rodnoga grada.</p><p>- Sigurno da nije jednostavno živjeti s puno seljenja. Smiješno je i kada ti netko sudi zbog odluka koje donosiš u životu, a nemaju pojma dok ti sjediš u Poznanu i čekaš da ti dođu žena, djeca i pas. Bili smo udaljeni i po 11-12 sati. Sada smo udaljeni 4-5 sati, a uz žrtvu se možemo češće vidjeti. Nismo se još odlučili da dođu sa mnom u Osijek svi, jer mlađem sinu počinje škola sljedeći tjedan - rekao je Bjelica.</p><p>U Osijeku je dobio praktički odriješene ruke, a vrlo vjerojatno i odriješenu 'kesu' za moguća pojačanja i poboljšanja u svim segmentima rada kluba.</p><p>- Nisam običan trener koji obavlja samo posao na terenu, nego vodim brigu o svim sportskim segmentima unutar kluba. Znači, od Omladinske škole, preko 'B' momčadi, dovođenja igrača, kadroviranja... Volim tu ulogu. Imao sam ju u nekim drugim klubovima. Volim odgovornost, ne bježim od nje. I u Dinamu je bilo tako u prvoj godini. Bio sam dosta uključen u kadroviranje, dovođenje igrača, pisanje pravilnika igrača, dosta me se pitalo - prisjetio se.</p>