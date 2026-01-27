Dao bih prednost Hrvatskoj protiv Slovenije, u postotku 55-45. Hrvatska dosad nije pokazala dovoljno za polufinale, ali nisu ni mnogi drugi. Bez Srne ne bi bila u ovoj poziciji, kaže Vujović, bivši izbornik Slovenije
VESELIN VUJOVIĆ ZA 24SATA PLUS+
'Volio bih da Hrvatska uđe u polufinale i da protiv Francuske ili Danske vidimo realno stanje'
Čitanje članka: 3 min
Sljedeća 24 sata su ključna, kao nekad. Klonuli smo duhom i prije utakmice protiv Švicarske jer nam je Island skuhao kašu pobijedivši Švedsku, no skuhali smo je sami s onih -8 protiv Šveđana, što bi nas moglo izbaciti u potencijalnom trokutu. Pobijedi li Island (Švicarska, Slovenija) i Švedska (Mađarska, Švicarska) obje utakmice do kraja drugoga kruga, ni naše dvije pobjede, protiv Slovenije i Mađarske, neće vrijediti polufinala.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku