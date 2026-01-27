Obavijesti

Sport

Komentari 1
VESELIN VUJOVIĆ ZA 24SATA PLUS+

'Volio bih da Hrvatska uđe u polufinale i da protiv Francuske ili Danske vidimo realno stanje'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
'Volio bih da Hrvatska uđe u polufinale i da protiv Francuske ili Danske vidimo realno stanje'
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Sjeverna Makedonija - Katar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Dao bih prednost Hrvatskoj protiv Slovenije, u postotku 55-45. Hrvatska dosad nije pokazala dovoljno za polufinale, ali nisu ni mnogi drugi. Bez Srne ne bi bila u ovoj poziciji, kaže Vujović, bivši izbornik Slovenije

Admiral

Sljedeća 24 sata su ključna, kao nekad. Klonuli smo duhom i prije utakmice protiv Švicarske jer nam je Island skuhao kašu pobijedivši Švedsku, no skuhali smo je sami s onih -8 protiv Šveđana, što bi nas moglo izbaciti u potencijalnom trokutu. Pobijedi li Island (Švicarska, Slovenija) i Švedska (Mađarska, Švicarska) obje utakmice do kraja drugoga kruga, ni naše dvije pobjede, protiv Slovenije i Mađarske, neće vrijediti polufinala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Kontroverzni Francuz seli u Sevillu, a njegov sunarodnjak se vraća u Italiju
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kontroverzni Francuz seli u Sevillu, a njegov sunarodnjak se vraća u Italiju

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru
NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru

MALMÖ - Nakon trijumfa nad Švicarskom hrvatski rukometaši dali su si oduška i slavili u društvu ljepših polovica i članova obitelji. Pogledajte emotivne kadrove
Hrvatica odvela Srbiju i do zlata na EP-u: Ja trojanski konj? Više to govori o onom tko je to rekao
RIJEČANKA DAJANA ZORETIĆ

Hrvatica odvela Srbiju i do zlata na EP-u: Ja trojanski konj? Više to govori o onom tko je to rekao

Učenica Pere Kuterovca, profesorica sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta Dajana Zoretić pripremala je Srbiju u pohodu na olimpijski i europski naslov. Sve piše u bilježnicu i ne boji se izazova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026