Vonn nakon treće operacije poslala poruku iz bolničkog kreveta: Vi ste moja inspiracija

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn javila se svojim pratiteljima na Instagramu iz bolničkog kreveta u Italiji, samo nekoliko dana nakon stravičnog pada koji je prekinuo njezin san o olimpijskoj medalji na Zimskim olimpijskim igrama u Milano-Cortini 2026. godine. Objavom koja odiše hrabrošću i optimizmom, 41-godišnja sportašica potvrdila je da je uspješno prošla i treću operaciju te započela dug put oporavka.

Poruka nade iz bolničkog kreveta

Na fotografijama koje je podijelila, Vonn leži u bolničkom krevetu s vanjskim fiksatorom na lijevoj nozi, što zorno prikazuje težinu ozljede. Unatoč vidljivim naporima i iscrpljenosti, na jednoj slici podiže palac gore, dok se na drugoj smiješi u interakciji s medicinskom sestrom. Treća fotografija prikazuje kolica prepuna buketa cvijeća, simbolizirajući ogromnu podršku koju prima sa svih strana svijeta.

"Iza mene je uspješna treća operacija", napisala je Vonn u opisu objave. "Uspjeh danas ima potpuno drugačije značenje nego prije nekoliko dana. Napredujem, i iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam nevjerojatnom medicinskom osoblju, prijateljima i obitelji koji su uz mene, kao i na predivnom izljevu ljubavi i podrške od ljudi diljem svijeta."

Njezina objava izazvala je lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale poruke ohrabrenja. "Najhrabrija! Ozdravi brzo!", "Ti si prvakinja i ostat ćeš prvakinja, divim ti se" i "Amerika je ponosna na tebe", samo su neke od tisuća poruka koje su joj uputili obožavatelji i kolege sportaši.

Dramatičan kraj olimpijskog sna

Podsjetimo, povratak Lindsey Vonn na olimpijske staze bio je jedna od najiščekivanijih priča ovih Igara. Nakon što se umirovila 2019. godine zbog kroničnih bolova, podvrgnula se ugradnji djelomične proteze koljena 2024. i na nevjerojatan način se vratila natjecanjima. Uoči Igara, postala je najstarija žena koja je pobijedila u utrci Svjetskog kupa u spustu, dokazavši da su godine za nju samo broj.

Foto: Handout/REUTERS

Njezin san o posljednjem olimpijskom zlatu rasplinuo se 8. veljače, samo trinaest sekundi nakon starta spustaške utrke u Cortini d'Ampezzo. Nakon što je zakačila vrata, Vonn je izgubila kontrolu i doživjela težak pad pri velikoj brzini. Helikopterom je prevezena u bolnicu, gdje joj je dijagnosticiran složeni prijelom tibije. U ranijoj objavi, istaknula je da pad nije bio posljedica starih ozljeda, već taktičke pogreške, te da "ne žali ni za čim".