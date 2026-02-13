Obavijesti

JOŠ UVIJEK U BOLNICI

Vonn objavila emotivan video iz bolničkog kreveta: 'Trebat ću još najmanje dvije operacije...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Instagram

Reakcija na objavu legendarne skijašice bila je trenutačna i golema. U samo nekoliko sati, objava je prikupila više od deset tisuća lajkova i stotine komentara podrške, dok je video pregledan preko 160 tisuća puta

Jedna od najvećih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn, poslala je emotivnu poruku svojim obožavateljima izravno iz bolničkog kreveta u Italiji, nakon teškog pada koji je okončao njezin san o povratničkoj medalji na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini 2026. godine. U kratkoj objavi na društvenoj mreži X, zahvalila je na podršci koja joj, kako kaže, neizmjerno pomaže u ovim teškim trenucima.

Uz poruku "Mala novost od mene… hvala vam na svoj ljubavi i podršci. Pomaže mi jako puno", Vonn je objavila i video u trajanju od gotovo dvije minute. U njemu, vidno umorna i s vidljivim infuzijskim cjevčicama, ali s osmijehom na licu, detaljnije opisuje svoje stanje. Okružena poklonima, cvijećem i plišanim igračkama koje su joj poslali fanovi, otkrila je da su iza nje "teških nekoliko dana", ali da se sada osjeća bolje.

Najavila je da je sutra čeka operacija, a nakon nje vjerojatno još jedna. Iako je priznala da je trenutno nepokretna, istaknula je kako joj duh podižu obitelj, prijatelji i uspjesi njezinih kolega iz američke reprezentacije. Njezina poruka, istovremeno ranjiva i optimistična, dirnula je stotine tisuća ljudi koji su njezinu objavu pogledali.

Lavina podrške za američku heroinu

Reakcija na objavu bila je trenutačna i golema. U samo nekoliko sati, objava je prikupila više od deset tisuća lajkova i stotine komentara podrške, dok je video pregledan preko 160 tisuća puta. Obožavatelji iz cijelog svijeta, kolege sportaši i javne ličnosti poželjeli su joj brz oporavak, nazivajući je inspiracijom, borkinjom i heroinom.

Komentari su bili ispunjeni riječima ohrabrenja poput "Ozdravi brzo, legendo" i "Ti si rockstar koja predstavlja američke vrijednosti". Mnogi su isticali njezinu hrabrost što se s 41 godinom i nakon brojnih prijašnjih ozljeda uopće odlučila na povratak na najvišu razinu. Ovaj tragičan kraj njezina olimpijskog nastupa dolazi nakon što ju je i Arnold Schwarzenegger javno branio od kritičara, hvaleći njezinu odvažnost da riskira unatoč svemu.

