Odbačena je žalba ukrajinskog olimpijca koji je nosio 'kacigu sjećanja'. Više nije dio Igara...

Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbacila je žalbu ukrajinskog skeletonaša Vladislava Heraskeviča koji je tražio ponovno uvrštavanje među sudionike Zimskih olimpijskih igara koje upravo traju u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Foto: Peter Kneffel/DPA

Heraskevič je u četvrtak diskvalificiran zbog nošenja "kacige sjećanja" na kojoj je imao crno-bijele fotografije ukrajinskih sportaša ubijenih tijekom ruske invazije, što je komisija Međunarodnog bob i skeleton saveza procijenila kao kršenje političke neutralnosti.

Nakon osmosatnog saslušanja u petak, CAS je potvrdio odluku komisije i odbacio Heraskevičevu žalbu.

"Ad hoc skupina CAS-a odbacila je zahtjev na osnovu toga što je sloboda izražavanja zagarantirana na Olimpijskim igrama, ali ne i na samom borilištu što je sveto pravilo", izjavio je glavni tajnik CAS-a Matthieu Reeb.