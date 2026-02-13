Odbačena je žalba ukrajinskog olimpijca koji je nosio 'kacigu sjećanja'. Više nije dio Igara...

Ad hoc skupina CAS-a odbacila je zahtjev na osnovu toga što je sloboda izražavanja zagarantirana na Olimpijskim igrama, ali ne i na samom borilištu što je sveto pravilo, rekao je glavni tajnik CAS-a
Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbacila je žalbu ukrajinskog skeletonaša Vladislava Heraskeviča koji je tražio ponovno uvrštavanje među sudionike Zimskih olimpijskih igara koje upravo traju u Milanu i Cortini d'Ampezzo.
Heraskevič je u četvrtak diskvalificiran zbog nošenja "kacige sjećanja" na kojoj je imao crno-bijele fotografije ukrajinskih sportaša ubijenih tijekom ruske invazije, što je komisija Međunarodnog bob i skeleton saveza procijenila kao kršenje političke neutralnosti.
Nakon osmosatnog saslušanja u petak, CAS je potvrdio odluku komisije i odbacio Heraskevičevu žalbu.
"Ad hoc skupina CAS-a odbacila je zahtjev na osnovu toga što je sloboda izražavanja zagarantirana na Olimpijskim igrama, ali ne i na samom borilištu što je sveto pravilo", izjavio je glavni tajnik CAS-a Matthieu Reeb.
