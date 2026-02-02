Obavijesti

Sport

Komentari 3
NASMIJAO SVE

Vori poslao poruku Plenkoviću i Tomaševiću: Dogovorite se tko će Mirzi platiti kilometražu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Vori poslao poruku Plenkoviću i Tomaševiću: Dogovorite se tko će Mirzi platiti kilometražu...
Zagreb: Bivši rukometaši Igor Vori i Mirza Džomba na utakmici Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vori se uoči dočeka obratio Vladi Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu, no za razliku od ozbiljnih i često napetih istupa proteklih dana, svoju je poruku iznio u prepoznatljivom, duhovitom tonu

Admiral

Tijekom prijenosa dočeka hrvatskih rukometaša na RTL-u Igor Vori i Mirza Džomba dotaknuli su se kaosa koji je prethodnih dana pratio organizaciju slavlja brončanih reprezentativaca. Dok su se u javnosti nizale reakcije i rasprave, dio apsurdne situacije preselio se i u studio.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
51
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Vori se uoči dočeka obratio Vladi Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu, no za razliku od ozbiljnih i često napetih istupa proteklih dana, svoju je poruku iznio u prepoznatljivom, duhovitom tonu. Posebno je istaknuo putne troškove Mirze Džombe, koji se, uvjeren da dočeka u Zagrebu neće biti, već zaputio prema Rijeci.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Doček rukometaša: Brončani junaci uskoro su na Trgu! Atmosfera se zagrijala
UŽIVO Doček rukometaša: Brončani junaci uskoro su na Trgu! Atmosfera se zagrijala

- Imam jednu molbu, ako je moguće da se Vlada i Grad dogovore oko troškova puta Mirze Džombe. Čovjek se vratio sinoć iz Danske u 4 ujutro, došao u Rijeku, a danas je opet sjeo u auto i krenuo natrag. Trebali bi mu to refundirati - rekao je Vori.

Na to se nadovezao i sam Džomba kratkim pitanjem:

- Vlada ili tko?

- Budu se oni već dogovorili, siguran sam. Mirza malo obračunava kilometre - dodao je Vori kroz smijeh.

Komentar je izazvao smijeh u studiju, ali je istodobno podsjetio na apsurdnost situacije u kojoj se slavlje velikog sportskog uspjeha danima pretvaralo u političko prepucavanje i neizvjesnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Brekalo opet u Njemačkoj, ovog puta u 2. ligi
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brekalo opet u Njemačkoj, ovog puta u 2. ligi

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'
NAKON BRONCE

VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'

Hrvatski rukometaši nastavili su slaviti broncu u autobusu. Dočeka ipak neće biti, ali to nije spriječilo rukometaše da još u Danskoj naprave feštu i proslave medalju
Rezultati rukometnog Eura '26. Ovako je Hrvatska uzela broncu
SATNICA SVIH UTAKMICA

Rezultati rukometnog Eura '26. Ovako je Hrvatska uzela broncu

Rukometni Euro 2026. igrao se u Dansku, Norveškoj i Švedskoj od 15. siječnja do 1. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026