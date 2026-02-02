Vori poslao poruku Plenkoviću i Tomaševiću: Dogovorite se tko će Mirzi platiti kilometražu...

Tijekom prijenosa dočeka hrvatskih rukometaša na RTL-u Igor Vori i Mirza Džomba dotaknuli su se kaosa koji je prethodnih dana pratio organizaciju slavlja brončanih reprezentativaca. Dok su se u javnosti nizale reakcije i rasprave, dio apsurdne situacije preselio se i u studio.

Vori se uoči dočeka obratio Vladi Republike Hrvatske i Gradu Zagrebu, no za razliku od ozbiljnih i često napetih istupa proteklih dana, svoju je poruku iznio u prepoznatljivom, duhovitom tonu. Posebno je istaknuo putne troškove Mirze Džombe, koji se, uvjeren da dočeka u Zagrebu neće biti, već zaputio prema Rijeci.

- Imam jednu molbu, ako je moguće da se Vlada i Grad dogovore oko troškova puta Mirze Džombe. Čovjek se vratio sinoć iz Danske u 4 ujutro, došao u Rijeku, a danas je opet sjeo u auto i krenuo natrag. Trebali bi mu to refundirati - rekao je Vori.

Na to se nadovezao i sam Džomba kratkim pitanjem:

- Vlada ili tko?

- Budu se oni već dogovorili, siguran sam. Mirza malo obračunava kilometre - dodao je Vori kroz smijeh.

Komentar je izazvao smijeh u studiju, ali je istodobno podsjetio na apsurdnost situacije u kojoj se slavlje velikog sportskog uspjeha danima pretvaralo u političko prepucavanje i neizvjesnost.