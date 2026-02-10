Obavijesti

BLIZU SVOG DOMA

Vozač Formule 1 imao prometnu nesreću sa skupocjenim autom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: R4997 Hasan Bratic

Vozač Formule 1 i član Mercedesa Kimi Antonelli doživio je prometnu nesreću u subotu navečer u blizini svog doma u San Marinu. Na sreću, tinejdžer nije ozlijeđen, ali je auto uništen

Vozač Formule 1 Kimi Antonelli ostao je neozlijeđen u prometnoj nesreći u blizini svog doma u San Marinu, izvijestio je The Athletic u utorak.

- Možemo potvrditi da je Kimi bio uključen u prometnu nesreću u subotu navečer u blizini svog doma u San Marinu, stoji u izjavi njegovog tima, Mercedes, koja je dostavljena medijima.

- Policija je izašla na mjesto događaja nakon što ju je Kimi pozvao. Njegov automobil je bio jedini koji je sudjelovao i njegovo vozilo je oštećeno, dok je Kimi potpuno neozlijeđen.

Antonelli ima 19 godina, a "običnu" vozačku dozvolu za gradske ulice ima tek od siječnja 2025. Gazzetta dello Sport, talijanske novine, izvijestile su da se nesreća istražuje, a prema njima Antonelli je vozio superautomobil Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition.

F1 Grand Prix of Abu Dhabi
Foto: HOCH ZWEI/DPA

Očekuje se da će Antonelli ovog tjedna u Bahreinu testirati Mercedesove F1 bolide zajedno s kolegom iz tima Georgeom Russellom. Antonelli je 2025. godine završio sedmi u poretku vozača F1 nakon što je zamijenio Lewisa Hamiltona u Mercedesu, dok je Russell bio četvrti.

Tinejdžer je prošle sezone završio na postolju u Montrealu, Sao Paulu i Las Vegasu. Sezona F1 2026. počinje 8. ožujka Velikom nagradom Australije u Melbourneu.

