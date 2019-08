Vraća se bivši reprezentativac: Močinić ide na 'restart' u Istru

Dobri nastupi u Rijeci, kapetanska traka, transfer u Rapid. Sve je izgledalo savršeno za uspon karijere Ivana Močinića (26) koji je 2016. prešao u redove austrijskog prvoligaša. Ali nakon samo nekoliko mjeseci u redovima kluba iz Beča, sve je za njega krenulo nizbrdo.

imao je velikih problema s patelom koljena, pa su uslijedile stanke, operacije, rehabilitacije i Ivan kao da se zatvorio u začarani krug. Zadnju je službenu utakmicu za Rapid odigrao 11. prosinca 2016. godine u ligi protiv Rieda. I tad je krenula prava Kalvarija bivšeg hrvatskog reprezentativca.

Od 'vatrenih' do odustajanja od nogometa. Umalo je to bio put ovog nogometaša kad je na ljeto sporazumno raskinuo ugovor s austrijskim klubom. utjecalo je to i na psihu mladog igrača u kojem sigurno još leži stari potencijal, samo je potrebno 'malo obrisati prašinu' i vratiti se u radnu formu. Kako prenose Sportske novosti, to će pokušati napraviti u HNL-u.

Močinić bi se trebao priključiti Istri 1961 koja na čelu s mladim trenerom Prelecom izgleda sve bolje. Tako bi ovaj veznjak nakon što je ljetos trenirao s Orijentom mogao krenuti u 'revitalizaciju' karijere nedaleko svog doma, u okruženju sigurnom za ponovni uspon.