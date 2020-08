Vraća se euronogomet! Evo gdje pogledati završnicu EL-a i LP-a

Europska liga nastavlja se u srijedu, a Liga prvaka se ponovno igra od petka. Naravno, zbog korona virusa igrat će se bez gledatelja. Završnica Lige prvaka igrat će se u Portugalu, a Europske lige u Njemačkoj

<p>Prošlo je gotovo pet mjeseci, a u srijedu nam se napokon vraćaju europska nogometna natjecanja. Igrat će se <strong>Europska liga,</strong> a od petka nam se vraća i <strong>Liga prvaka.</strong></p><p><strong>Marcelo Brozović</strong> sa svojim će Interom u srijedu igrati protiv Getafea. Igrat će se samo jedna utakmica osmine finala, na neutralnom terenu u Njemačkoj. Oni klubovi koji su prije stanke zbog korona virusa uspjeli odigrati prve utakmice, odigrat će uzvratne utakmice, a oni koji nisu, igrat će samo jednu utakmicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brozovićev penthouse u Milanu</strong></p><p>U srijedu će se u Europskoj ligi igrati četiri utakmice. Šahtar i Wolfsburg, prvu su utakmici Ukrajinci dobili 2-1, zatim Kopenhagen i novi turski prvak Bašakšehir. U Turskoj je bilo 1-0 za domaćina. Manchester United na Old Traffordu dočekuje austrijski LASK in Linza. Prvu je utakmicu United dobio 5-0, a igraju i već spomenuti Inter i Getafe.</p><p>I u četvrtak se igraju četiri utakmice. Sevilla i Roma igra na samo jednu utakmicu, a tri su uzvrata. Bayer Leverkusen brani 3-1 protiv Glasgow Rangersa, Basel 3-0 protiv Eintrachta, a prva utakmica Wolverhamptona i Olympiacosa završila je 1-1.</p><p>Završnica Europske lige igrat će se u Njemačkoj, baš kao i utakmice Inter - Getafe i Sevilla - Roma.</p><p>Četvrtfinala se igraju 10. i 11. kolovoza, polufinala 16. i 17. kolovoza, a finale je 21. kolovoza. Utakmice Europske lige možete gledati na kanalima Arena Sporta.</p><p>Podsjetimo, utakmice Lige prvaka možete gledati na kanalima Planet Sporta i HRT-a. Liga prvaka se vraća u petak. Prvo se igraju uzvrati osmine finala. U petak Juventus dočekuje Lyon, Francuzi brane 1-0, a Manchester City dočekuje Real, Englezi brane 2-1. </p><p>U subotu Bayern doma brani 3-0 protiv Chelseaja, a na Nou Campu igraju Barcelona i Napoli. Prva utakmica završila je 1-1.</p><p>Završnica Lige prvaka igra se u Lisabonu, na stadionima Benfice i Sportinga. Od 12. do 15. kolovoza igraju se četvrtfinala, polufinala su 18. i 19. kolovoza, a finale je na Luzu 23. kolovoza.</p><p>U četvrtfinalu igraju PSG - Atalanta, Leipzig - Atletico. Ovi su klubovi u jednom dijelu ždrijeba i dat će jednog finalista. Pobjednik para Lyon/Juventus u četvrtfinalu ide na pobjednika para Real/Manchester City. Barcelona/Napoli u četvrtfinalu idu na Bayern/Chelsea. </p><h2>Uefini kupovi, TV raspored:</h2><p><strong>Hrvati u Ligi prvaka</strong>: Mario Pašalić, Boško Šutalo (Atalanta), Šime Vrsaljko (Atletico), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Ivan Perišić (Bayern), Luka Modrić (Real Madrid).</p><p><strong>Hrvati u Europskoj ligi</strong>: Marcelo Brozović (Inter), Marin Pongračić, Josip Brekalo (Wolfsburg), Karlo Bartolec, Robert Mudražija (Kopenhagen), Petar Filipović (LASK), Nikola Katić, Borna Barišić (Glasgow Rangers).</p>