Kolarić sudi Hajduku, Pavlešić Dinamu, Strukan je na Rujevici

Nakon dvotjedne pauze zbog reprezentativnih obaveza i nekoliko utakmica Kupa, vraća se HNL. U četvrtak je objavljeno tko će dijeliti pravdu u šestom kolu hrvatske lige. Kolo u petak otvaraju Slaven Belupo i Istra u 21 sat. Glavni sudac je Zdenko Lovrić, pomažu mu Ivan Mihalj i Filip Krznarić, a u VAR-u je Fran Jović.

Varaždin i Šibenik sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Subotnji HNL program počinje u 17 sati u "baroknom gradu". Varaždin je uzeo prve bodove Dinamu u prošlom kolu, a sada im dolazi Hajduk. Dvoboj Varaždina i Hajduka sudi Patrik Kolarić, pomoćnici su Ivan Starčević i Nikola Kečkiš, a u VAR sobi sjedi Tihomir Pejin. Druga utakmica dana igra se u 19.45 na Rujevici između Rijeke i Lokomotive. Pravdu dijeli Duje Strukan uz pomoć Bojana Zobenice i Ivana Janića, dok će u VAR-u biti Dario Bel.



Nedjelja u 17 sati donosi dvoboj Osijeka i Vukovara. Ante Čulina je glavni sudac, Dario Kolarević i Marko Maloča su pomoćnici, a u VAR-u će biti Mario Zebec. Kolo se zatvara na Maksimiru između Dinama i Gorice u 19.15 sati. Glavni sudac je Patrik Pavlešić, pomažu mu Luka Pajić i Bruno Premužaj, a u VAR-u će odluke kontrolirati Ivan Bebek.