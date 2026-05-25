Vraća se najzloglasniji derbi u Engleskoj: 'Jedan navijač mora umrijeti da bi njega osvetio...'

Nakon 14 godina pauze, jedan od najotrovnijih i najnasilnijih nogometnih derbija na svijetu vraća se na scenu. Ispadanjem West Hama iz Premier lige, kalendar engleskog Championshipa za sezonu 2026/27. ponovno će uključivati "Dockers Derby", utakmicu protiv Millwalla koja je puno više od nogometa. To je sukob duboko ukorijenjen u povijesti, klasnoj borbi i generacijama mržnje koja je ostavila krvav trag na ulicama Londona. Povijest ovog dvoboja obiluje policijskim izvještajima, filmskim scenarijima i osmrtnicama.

Korijeni mržnje

Priča počinje krajem 19. stoljeća u industrijskom srcu istočnog Londona. Millwall su 1885. osnovali radnici tvornice konzervirane hrane na Otoku pasa, dok je deset godina kasnije, na suprotnoj obali Temze, nastao Thames Ironworks FC, preteča West Hama. Udaljeni tek nekoliko kilometara, klubovi su predstavljali dvije različite radničke zajednice koje su se borile za iste poslove i ugovore u brodogradilištima. Njihova prva natjecateljska utakmica 1899. godine odmah je prozvana "Dockers Derby" (Derbi lučkih radnika).

Iako je Millwall dominirao u ranim susretima, animozitet je prerastao nogometne okvire. Ključni trenutak dogodio se 1926. tijekom općeg štrajka koji je paralizirao Britaniju. Radnici s područja West Hama, većinom zaposleni u Royal Docks, pridružili su se štrajku. S druge strane, radnici s Otoka pasa, mahom navijači Millwalla, odbili su stati s radom. Taj čin West Hamovi navijači protumačili su kao izdaju radničke klase, a priča o "štrajkbreherima" s Millwalla postala je mit koji je generacijama potpirivao mržnju, iako se klub do tada već preselio južno od Temze.

Doba firmi i krvave tragedije

Kako je huliganizam postajao sve veći problem u engleskom nogometu, rivalstvo je dobilo još mračniju dimenziju. Tijekom 1970-ih godina, na scenu stupaju zloglasne navijačke "firme" - West Hamov Inter City Firm (ICF) i Millwallovi Bushwackersi. Utakmice su postale paravan za organizirane tučnjave, a nasilje je postalo dio identiteta obje navijačke skupine.

Revijalna utakmica za legendu Millwalla Harryja Crippsa 1972., koji je karijeru započeo u West Hamu, pretvorila se u potpuni kaos i masovnu tučnjavu na stadionu i izvan njega. No najgore je tek slijedilo. Godine 1976. dogodila se tragedija koja je rivalstvo zauvijek obojila krvlju.

Tijekom sukoba na željezničkoj stanici New Cross, navijač Millwalla Ian Pratt pao je pod vlak i poginuo. Uoči sljedećeg derbija dvije godine kasnije, među navijačima Millwalla kružili su leci s jezivom porukom: "Navijač West Hama mora umrijeti da bi ga osvetio". Iako je policija mobilizirala goleme snage, dan je završio s desecima uhićenih i ozlijeđenih.

Neredi na Upton Parku: Vrhunac modernog nasilja

Iako su se klubovi rijetko susretali krajem 20. stoljeća, tenzije nikada nisu nestale. Ponovno su eksplodirale 25. kolovoza 2009. u utakmici Liga kupa na West Hamovom Upton Parku. Taj je susret podsjetio Englesku na najmračnije dane huliganizma. Nasilje, za koje je policija kasnije potvrdila da je bilo unaprijed organizirano, počelo je satima prije utakmice. Jedan navijač Millwalla dobio je nožem u prsa i jedva je preživio.

Utakmica, koju je West Ham dobio 3-1 nakon produžetaka, bila je prekinuta nekoliko puta zbog utrčavanja domaćih navijača na teren. Tadašnji golman West Hama Rob Green opisao je scene s terena.

​- Bio sam ispred navijača Millwalla, počupali su stolice i počeli ih bacati na teren. Ali onda su počeli čupati i metalne okvire koji drže te stolice. Tada sam shvatio: "Sranje, ovo će biti duga noć". Bila je to otrovna mržnja - prisjetio se Green.

West Ham je zbog propusta u organizaciji kažnjen sa 115.000 funti, a slike kaosa obišle su svijet, ponovno oživjevši reputaciju ovog derbija kao najopasnijeg u Engleskoj.

*uz korištenje AI-ja