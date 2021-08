U Dinamu i dalje traje panična potraga za stoperima. Rasmus Lauritsen i Dino Perić su ozlijeđeni, Damir Krznar očito ozbiljnije ne računa na Stefana Milića i Josipa Šutala, a kako je samo ostao na Theophileu-Catherineu, potrebno mu je novo rješenje u obrani.

To je trebao biti Erik Svjatčenko. Kapetan danskog Midtjyllanda imao je veliku želju doći u Maksimir, ali njegov je klub u pregovorima ispao tvrd pregovarač. Zagrepčani su za Svjatčenka nudili do 2,5 milijuna eura, ali Danci žele još i više pa je sve propalo. Bliži se reprezentativna pauza, no bliđi se i kraj prijelaznog roka pa su 'modri' morali brže-bolje reagirati i čini se da su pronašli provjereno rješenje.

Kako doznajemo, Emir Dilaver (30) je na korak od Dinama! Na Maksimiru je igrao od 2018. do 2020. godine, bio je ljubimac trenera Nenada Bjelice i navijača. Poznat kao beskompromisni borac dobio je nadimak 'Veliki Blek' jer je uvijek štitio svoje suigrače pa su mu nadjenuli nadimak po junaku iz istoimenog stripa. No, ta ljubav rastavljena je početkom prošle sezone kada je otišao u Rizespor za milijun eura.

No, kako Dinamu fale stoperi, a Dilaver nikada nije krio simpatije prema Dinamu, 'modri' su se javili nogometašu s austrijskim državljanstvom i trenutno traju pregovori oko njegova novog angažmana u maksimirskom klubu. Sve je bliže potpisu.

Dilaver bi bio pun pogodak jer poznaje sustav igre i atmosferu. Neće mu puno trebati za aklimatizaciju, a to je hrvatskom prvaku u ovome trenutku najbitnije.

U prvom mandatu odigrao je 71 utakmicu i bio jedan od najpouzdanijih igrača te vođa 'modre' svlačionice. Njegov povratak bio bi pun pogodak za Dinamo jer ih ove sezone čeka paklena borba u HNL-u, ali i u Europskoj ligi.