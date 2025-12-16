Obavijesti

Sport

Komentari 0
RASPORED FORMULE 1

Grand Prix Nizozemske ispao iz kalendara. Evo tko ga mijenja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grand Prix Nizozemske ispao iz kalendara. Evo tko ga mijenja
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Još nije objavljen datum, ali očekuje se da će Velika nagrada Portugala zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske, koja je zakazana za kraj kolovoza i već je potvrđeno da će biti uklonjena iz kalendara nakon 2026. godine

Staza Portimao u Portugalu vratit će se u kalendar Formule 1 2027. godine, objavio je u utorak promotor prvenstva, dodajući da će ova utrka zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske. Postignut je dvogodišnji ugovor između Formule 1 i Autodromo Internacional do Algarve de Portimao gdje će se utrka voziti i 2028. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 01:05
Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 | Video: 24sata/Instagram

Smještena na krajnjem jugu Portugala, staza duga 4,6 km "nudi vozačima tehnički izazov s dramatičnim promjenama nadmorske visine, koje kulminiraju spuštanjem do posljednjeg desnog zavoja koji vodi do ravnine u boksu", navodi Formula u svojoj izjavi.

Još nije objavljen datum, ali očekuje se da će Velika nagrada Portugala zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske, koja je zakazana za kraj kolovoza i već je potvrđeno da će biti uklonjena iz kalendara nakon 2026. godine.

Portuguese Grand Prix - Race - Portimao
Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Autódromo Internacional do Algarve debitirao je kao staza Formule 1 u listopadu 2020., tijekom pandemije Covid-19, ali je ispuštena iz kalendara 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda
ANA KURNJIKOVA

FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda

Nekadašnja teniska zvijezda i jedna od najglamuroznijih sportašica svijeta, Ana Kurnjikova (44), godinama se uspješno skriva od očiju javnosti, posvetivši se mirnom obiteljskom životu. Ima troje djece sa slavnim pjevačem Enriqueom Iglesiasom
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025