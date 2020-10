'Vraćam se na proljeće. Hajduk? Nikad ne reci nikad, ali teško...'

Hamza Barry se nakon operacije koljena oporavlja u Splitu, gdje kod poznatog fizioterapeuta, 'Omiškog čudotvorca' Ivana Porobije odrađuje i proces rehabilitacije. Povratak u Hajduk mu za sada nije opcija...

<p>Već neko vrijeme Splitom kruži informacija kako je<strong> Hamza Barry</strong> u gradu, a oni "dobro obaviješteni" znaju i kako uskoro potpisuje ugovor s Hajdukom i započinje trenirati s prvom momčadi. No kako to obično biva s "dobro obaviještenima", u cijeloj priči baš i nema previše istine. Istina je tek kako je mladi Gambijac doista u Splitu, no istine radi treba dodati i kako on iz Splita nikad nije ni otišao. Baš kao što niti ne pregovara s Hajdukom, niti započinje s treninzima na Poljudu...</p><p>Hamza je, podsjetimo, cijelu prošlu sezonu igrao ali i odbijao produžiti ugovor s Hajdukom. Vrijeme je prolazilo, Tudor mu nije pravio probleme, štoviše, za njega je Hamza bio neupitni starter na svakoj utakmici, no odbijao je sve ponude sportskog direktora Ivana Kepčije koji ga je nagovarao na ostanak. Pristao je Hamza tek na produženje ugovora od mjesec dana, kako bi do kraja odigrao prošlu sezonu, produženu zbog pandemije korone. No četiri dana prije isteka ugovora, pred sam kraj utakmice Hajduka i Slaven Belupa, ozlijedio je koljeno.</p><p>Loše prve prognoze potvrdili su i detaljni pregledi, u pitanju je bila teška ozljeda križnih ligamenata koja je zahtijevala operaciju i dugu rehabilitaciju. Hamza je operiran u Zagrebu, potom se vratio u Split kako bi obavio rehabilitaciju i od nedavno svaki dan odlazi na terapije kod poznatog fizioterapeuta Ivana Porobije, koji je pomogao brojnim sportašima te će i njega pokušati što prije vratiti na teren. Hajduk mu je čak i nakon ozljede nudio novi ugovor, no i tu je ponudu odbio...</p><p>Što je novoga kod Hamze Barryja najbolje je bilo upitati njega samoga. Iako se isprva nećkao, pravdajući se kako i nema nekih novosti, na koncu je ipak pristao otkriti nam zašto je ostao u Splitu nakon što mu je istekao ugovor s Hajdukom.</p><p>- U Splitu sam se uvijek lijepo osjećao i nije bilo razloga da se selim bilo gdje kad rehabilitaciju mogu i ovdje obaviti. U Splitu živim već četiri godine, imam dosta poznatih i prijatelja, poznajem i liječnike, fizioterapeute...., sve mi je na dohvat ruke i nije bilo potrebe odlaziti na rehabilitaciju negdje drugdje – kazao nam je Barry na početku razgovora.</p><p>Ono što sve zanima je i zbog čega je, kad se već osjeća tako lijepo u gradu i klubu, odbijao svaku mogućnost produženja ugovor, čak i nakon što se ozlijedio.</p><p>- Na Poljudu sam proveo pune četiri sezone i smatrao sam da je vrijeme za iskorak i odlazak u neku jaču sredinu. Meni je u Hajduku i u Splitu uvijek bilo lijepo, a želja za iskorakom bila je jedini razlog zbog kojeg sam planirao otići. A kad sam se ozlijedio, bilo je nekorektno prihvatiti novi ugovor koji su mi ponudili. </p><p>Potvrdio nam je Barry i da je imao kontakte s više klubova i trenera koji su ga željeli, među njima i Joan Carrillo dok je radio u Mađarskoj, ali i da mu je mu je Hajduk nudio više nego korektne uvjete za ostanak.</p><p>- Dok smo bili drugi i dok smo se borili za kvalifikacije za Ligu prvaka još su i postojale neke šanse, ali kasnije, kad smo upali u krizu i pali na ljestvici, kad je postalo jasno da više ne možemo do druge pozicije, prelomio sam odluku i odlučio otići. Jednostavno, želio sam novi izazov u karijeri, želio sam igrati na višem nivou...</p><p>Sada je na čekanju.</p><p>- Iako je bilo prilike, nakon ozljede i operacije nisam želio ništa potpisivati, svjestan sam da je ispred mene duga rehabilitacija i ne želim ni sebi ni drugima stvarati pritisak. Kad počnem s treninzima, odlučit ću što dalje – kaže Barry i dodaje:</p><p>- Za sada sam posvećen rehabilitaciji, očekujem da ću za mjesec dana početi trčati, a zaigrati bih mogao nakon što prođem zimske pripreme, ali ne prije ožujka.</p><p>Gdje, to još uvijek ne zna ni on sam.</p><p>- Imam nekoliko ponuda, ali rano je za odluke. Sve je otvoreno... - tajanstven je mladi Gambijac, koji se nasmijao kada smo ga na njegovu konstataciju kako su sve opcije otvorene, upitali znači li to i da su otvorene opcije povratka u Hajduk, ili neki drugi hrvatski klub:</p><p>- Znate kako je u životu, nikad ne reci nikad, ali šanse su doista minimalne.</p><p>O tekućoj sezoni i Hajduku nije želio previše govoriti.</p><p>- Ne želim da netko moje riječi protumači na krivi način. Stvarno sam zahvalan Hajduku na svemu, pratim i dalje utakmice, družim se s bivšim suigračima, prije svih Jairom i Jradijem s kojima sam i ranije provodio najviše vremena i znam što se sve događa. Ali nema potrebe za mojim komentarom igre i rezultata, dovoljno je reći da će Hajduk zauvijek ostati moj klub i da im želim sve najbolje u nastavku sezone.</p><p>Hamza je u dresu Hajduka odigrao 133 službene utakmice i zabio deset golova, a sve one koji su ga imali priliku upoznali oduševio je svojom dječačkom iskrenošću i vedrinom. Hamza je jedan od rijetkih stranih igrača s kojim nijedan trener nikad nije imao problema. Korektan, poslušan, vrijedan..., većina je bila zadovoljna s njim i njegovom igrom, pa tako i Vukas, no što im to vrijedi kad je Hamza odlučio krenuti nekim drugim putem...</p>