Hoće li se Igor posuti pepelom? Mora na 'lokose' bez ljubimca...

Zbog žutih kartona Tudor po prvi put ne može računati na Hamzu Barryja, koji je u njegovom mandatu odigrao svih deset utakmica i to u punoj minutaži. Sada mu mora naći zamjenu

<p>U nedjelju u 21 sat u derbiju kola sastaju se <strong>Lokomotiva</strong> i <strong>Hajduk</strong> koje na prvenstvenoj ljestvici dijeli svega jedan bod. U prva tri ogleda sva tri puta i bez primljenog gola slavio je Hajduk, no bitku za drugu poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka klubovi ovaj put dočekuju u drugačijoj formi i raspoloženju.</p><p>Hajduk nakon pauze bilježi loše igre, jedva su se nosili s tri najlošije momčadi na prvenstvenoj ljestvici, dok je Lokomotiva nakon minimalnog poraza od Osijeka u zadnja dva kola upisala pobjedu nad Dinamom i remi na Rujevici.</p><p>Naravno, bit će ovo i ogled stratega, Igora Tudora koji u deset susreta ne zna za poraz protiv Lokomotive i <strong>Gorana Tomića</strong> koji je preporodio Lokomotivu i od nje napravio konkurenta za Europu i momčad koja se sa svima u HNL-u može nositi.</p><p>Kad tome dodamo da će po prvi put u nastavku sezone na tribine moći i navijači Hajduka, koji od prvoga dana u mrskoj Lokomotivi vide filijalu Dinama, sve bi to trebalo biti dovoljno za jednu odličnu utakmicu koja bi trebala opravdati i epitet 'derbija kola'. Hajduk je na putu iskupljenja nakon lošeg ulaska u nastavak natjecanja, a Lokomotiva čvrsta u namjeri da po prvi put u svojoj povijesti zaigra kvalifikacije elitnog natjecanja europskog nogometa.</p><p>Kad je u pitanju Hajduk dosta je uoči nedjeljne utakmice otvorenih pitanja, prije svega kako će se Tudor postaviti i kakvu će momčad poslati na teren, ofenzivnu kao i do sada, ili ipak malo zatvoreniju s pojačanim veznim redom. Tudor je u prva tri kola s na papiru lošijim protivnicima tjerao igrače u visoki presing, napadao protivnika s osam igrača, što su čak i tri najlošije momčadi lige znale iskoristiti, a kako ne bi Lokomotiva kojoj su kontranapadi najjače oružje, čak i bez Halilovića i Karačića, vjerojatno i Sammira, koji preskaču utakmicu zbog kartona i ozljeda.</p><p>Zbog žutih kartona Tudor po prvi put ovoga proljeća ne može računati na svog ljubimca Hamzu Barryja, koji je u njegovom mandatu odigrao svih deset utakmica, i to u punoj minutaži. Bit će zanimljivo vidjeti kome će trener Hajduka povjeriti Hamzinu poziciju, hoće li se posuti pepelom i gurnuti u vatru Darka Nejašmića, ili će priliku dobiti Stanko Jurić, Basel Jradi...</p><p>Bit će zanimljivo i koga će Tudor postaviti u zadnju liniju, gdje mu zbog ozljeda nedostaju Mujakić i Simić. U prvom su planu Ismajli, Vušković i Dimitrov, ali prvu priliku čeka i Stipe Radić, koji još nije potpisao profesionalni ugovor.</p>