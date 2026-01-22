Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMENTIRAO NASTUP

Vranješ: Hrvatska može dobiti svakoga, ali ima jedan problem

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Vranješ: Hrvatska može dobiti svakoga, ali ima jedan problem
4
Varaždin: Španjolska u napetoj utakmici pobjedila Ma?arsku s dva razlike | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U ovom trenutku mislim da ne može pobijediti u sedam, osam utakmica u nizu na ovakvom turniru. S ovom mladom momčadi to nije realno- rekao je bivši švedski reprezentativac Ljubomir Vranješ u razgovoru za tportal

Admiral

Bivši švedski rukometaš Ljubomir Vranješ (52) koji je s reprezentacijom Švedske osvojio jedno svjetsko zlato 1999. i tri europska zlata komentirao je jučerašnju utakmicu Hrvatske i Švedske u skupini E. Vranješ je u srijedu putovao prema Malmöu gdje je htio utakmicu pratiti uživo, ali je tek stigao tek kasnije navečer, prenosi tportal. 

Pokretanje videa...

Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu 01:03
Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu | Video: 24sata/pixsell

- Otišli su vam neki važni, iskusni, ali i odlični igrači. Došli su novi, kojima treba vremena. I vidi se da i kod tih novih igrača ima kvalitete. No prije svega treba imati strpljenja. Treba im dati vremena da se sve to posloži. Hrvatskoj se treba dogoditi reset, treba se vidjeti što se može bolje, gdje se može napredovati - rekao je Vranješ o stanju u hrvatskoj reprezentaciji za tportal

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rekao je kako nije gledao prošle dvije utakmice Hrvatske protiv Gruzije i Nizozemske, nego tek zadnjih nekoliko minuta. Međutim, uočio je problem koji hrvatski rukometaši imaju na aktualnom prvenstvu. 

- Hrvatska može pobijediti svaku reprezentaciju, ali u ovom trenutku mislim da ne može pobijediti u sedam, osam utakmica u nizu na ovakvom turniru. S ovom mladom momčadi to nije realno - zaključio je te dodao kako je utakmica protiv Islanda ključna, a pobjeda bi dala veliki vjetar u leđa igračima.

Vranješ je igrao na poziciji srednjeg vanjskog iako je visok 168 centimetara. Bio je i na klupi srpske rukometne reprezentacije gdje je naslijedio Veselina Vujevića, a na toj poziciji proveo je samo sedam dana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Drugi strijelac Dinama pred izlaznim vratima?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugi strijelac Dinama pred izlaznim vratima?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove
LAKO SMO PALI

Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026