Vranješ: Hrvatska može dobiti svakoga, ali ima jedan problem

Bivši švedski rukometaš Ljubomir Vranješ (52) koji je s reprezentacijom Švedske osvojio jedno svjetsko zlato 1999. i tri europska zlata komentirao je jučerašnju utakmicu Hrvatske i Švedske u skupini E. Vranješ je u srijedu putovao prema Malmöu gdje je htio utakmicu pratiti uživo, ali je tek stigao tek kasnije navečer, prenosi tportal.

- Otišli su vam neki važni, iskusni, ali i odlični igrači. Došli su novi, kojima treba vremena. I vidi se da i kod tih novih igrača ima kvalitete. No prije svega treba imati strpljenja. Treba im dati vremena da se sve to posloži. Hrvatskoj se treba dogoditi reset, treba se vidjeti što se može bolje, gdje se može napredovati - rekao je Vranješ o stanju u hrvatskoj reprezentaciji za tportal.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva

Rekao je kako nije gledao prošle dvije utakmice Hrvatske protiv Gruzije i Nizozemske, nego tek zadnjih nekoliko minuta. Međutim, uočio je problem koji hrvatski rukometaši imaju na aktualnom prvenstvu.

- Hrvatska može pobijediti svaku reprezentaciju, ali u ovom trenutku mislim da ne može pobijediti u sedam, osam utakmica u nizu na ovakvom turniru. S ovom mladom momčadi to nije realno - zaključio je te dodao kako je utakmica protiv Islanda ključna, a pobjeda bi dala veliki vjetar u leđa igračima.

Vranješ je igrao na poziciji srednjeg vanjskog iako je visok 168 centimetara. Bio je i na klupi srpske rukometne reprezentacije gdje je naslijedio Veselina Vujevića, a na toj poziciji proveo je samo sedam dana.