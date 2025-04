Vratar na golu Hrvatske izludio Korejce s 50 obrana, hokejaši ipak pokleknuli u završnici

Hrvatska reprezentacija u hokeju na ledu 2-5 (1-0, 0-2, 1-3) porazom od Južne Koreje započela je svoj nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Divizije I skupine B u Tallinnu.

Protiv mnogo jačeg suparnika, Hrvatska je prošle godine igrala u Diviziji II skupini A, a Južna Koreja u Diviziji I skupini A, hrvatski su reprezentativci bili u podređenom položaju, ali su zahvaljujući sjajnom vrataru Vilimu Rosandiću koji je obranio čak 50 udaraca suparnika, imali aktivan rezultat sve do četiri minute prije kraja kada je bilo 2-2. No, Južna Koreja je u samoj završnici s tri gola ipak stigla do očekivane pobjede.

IIHF Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu za mlađe seniore, divizija II, grupa A, Hrvatska - Litva | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Hrvatska je nakon prvih 20 minuta vodila sa 1-0 golom Karla Marinkovića (8:54) iako je omjer udaraca u vrata bio čak 21-3 za Južnu Koreju. U drugoj trećini Korejci su preokrenuli rezultat preko Yunsuk Leea (22:29) i Heedoo Nama (34:18), da bi očetkom trećeg dijela Hrvatska zaigrala ofenzivnije i za taj pristup bila nagrađena izjednačujućim golom Patrika Dobrića (51:43).

Ipak, Hrvatska nije uspjela zadržati taj rezultat, Geonwoo Kim (56:01) je pogodio za 3-2, a Minjae Lee (57:26) je povisio za 4-2 te je pitanje pobjednika bilo odlučeno. Hrvatska je u zadnje dvije minute pokušala sa šest igrača u polju i bez vratara do gola, ali to je samo omogućilo Južnoj Koreji da preko Sangwook Kima (59:16) pogotkom u praznu mrežu postavi konačnih 5-2.

Hrvatska će u 2. kolu već u nedjelju igrati protiv domaćina Estonie koja je prvenstvo počela 6-1 pobjedom protiv Španjolske. Na SP u Tallinnu sudjeluju još Litva i Kina, a u njihovom međusobnom dvoboju bilo je 1-0 za Litvu.