Vratio sam Hajduku Nejašmića, a Vučević me zvao na razgovor

Srđan Andrić odigrao je u dresu Hajduka 29 najvećih derbija hrvatskog nogometa, od toga 22 prvenstvena i, ako zanemarimo iskusnog Miju Caktaša, odigrao je bivši kapetan Hajduka više derbija nego kompletna postava koji će trener Oreščanin izvesti u srijedu u 19 sati na Poljud na ogled s najvećim rivalom. S tolikim iskustvom iza sebe Andrić je i te kako kvalificiran za procjenu snaga i prognozu tko bi mogao slaviti.

- Uoči svakog derbija ponavljam isto: bez obzira na snagu momčadi, stanje na prvenstvenoj ljestvici, igra li se za bodove ili trofeje, derbi je uvijek derbi i svi ishodi su mogući, a prognoze nezahvalne – kaže Andrić i dodaje:

- Dinamo je kvalitetnija momčad, ima individualnu kvalitetu i s te strane su jasno u prednosti. Uostalom, 24 boda razlike u njihovu korist govore puno, bez obzira na Hajdukove probleme u prvom dijelu sezone. No pitanje je njihovog motiva, pitanje je koliko su još fokusirani na nogomet nakon ispadanja iz Europe i praktično osiguranog naslova prvaka. Evo, i Bjelica je najavio nakon Intera da nije zadovoljan i da će kazniti igrače zbog nezalaganja... S druge strane Oreščanin je probudio Hajduk, u seriji su od osam pozitivnih rezultata i nakon dugo vremena imaju odličnu atmosferu u svlačionici, ali i na tribinama. No i njima će ovo biti prvi pravi test, uz dužno poštovanje i čast svima u ligi, ovo je ipak najveća utakmica hrvatskog nogometa.

Foto: Sanjin Strukić

Andrić je pojasnio i zbog čega je ovo najveća utakmica, a ne utakmice...

- Nekad ranije, pa i u moje vrijeme, i derbi u Splitu, i derbi u Zagrebu bili su jednako velike utakmice, no u zadnje vrijeme na Maksimiru nema toliko gledatelja, a derbi bez gledatelja i nije pravi derbi. Zbog toga sam i rekao da je jedini pravi derbi na Poljudu, jer će stadion biti gotovo pun, atmosfera prava, a u takvoj atmosferi igrači uvijek daju maksimum – kaže bivši kapetan Hajduka, kome je najdraži derbi pobjeda u Zagrebu 2-1.

- Nisam se nazabijao golova u karijeri, ali eto Dinamu sam zabio četiri. U tom derbiju 2001. godine slavili smo u Maksimiru 2-1, Štimac je zabio prvi, ja drugi gol... Bila mi je to prva i najdraža pobjeda u derbiju, a u Maksimiru sam slavio tri puta.

Iza njega je deset godina staža u dresu Hajduka, no poseban savjet za aktualne prvotimce nema.

- Nema tu savjeta, kad krene utakmica ili jesi ili nisi. Sve zavisi o karakteru i kvaliteti igrača, jer utakmica može krenuti na sto različitih načina. Sve su to pametni momci i profesionalci, neka slijede trenerove upute i igraju srcem, za sebe i navijače na tribinama i sve će biti dobro. Srcem i zalaganjem se može nadoknaditi razlika u kvaliteti...

Foto: Krunoslav Petrić

U dvoboju Dinamovog iskustva i Hajdukove mladosti važnu ulogu odigrat će i mladi Darko Nejašmić, Hajdukov zadnji vezni čije igre Andrić prati s posebnom pozornošću.

- Nekidan mi je netko rekao da je mali dobar igrač, ali da nije baš atraktivan, pa sam se nasmijao. Najbolje da je atraktivan na toj poziciji na kojoj se traži mirnoća, jednostavna rješenja i sigurnost. Stvarno mi je drago zbog njega jer sam ga ja vratio na Poljud, iako su mnogi negodovali i prozivali me govoreći da je već bio u Hajduku i nije uspio, da je slabašan... Sjećam se da me tadašnji sportski direktor Goran Vučević pozvao na razgovor jer je i sam čuo te priče i glasine da sam maloga uzeo zbog toga što mu je otac menadžer... Pitao me stojim li iza svoje odluke, da ne bi bez potrebe stvorio problem sebi, njemu i klubu, ali sam ga uvjerio da je Nejašmić potencijal. Na koncu se i on složio, i evo, ispalo je da smo bili u pravu. Drago mi je da se Darko razvija u skladu s našim očekivanjima...