Vratio se među svoje: Canjuga je novo pojačanje Varaždina

Jedan dan. Toliko je bilo potrebno mladom Ivanu Canjugi (20) da nakon raskida ugovora s Lokomotivom potpiše za novi klub. Canjuga je novo pojačanje Varaždina, objavio je klub na službenim stranicama.

Rođeni Varaždinac karijeru je započeo u Varaždinovoj akademiji, a prve korake u seniorima napravio je u dresu 'lokosa'. Do sada je upisao 25 nastupa u HNL-u i zabio jedan gol, a u četiri nastupa ove sezone skupio je 97 minuta. Ugovor je imao do kraja tekuće sezone. Posljednji je put na klupi bio u porazu od Gorice (1-4).

- Sretan sam što se vraćam kući, u svoj grad i svoj klub. Klub iz godine u godinu raste, vidi se kvalitetan rad i drago mi je što ću ponovno biti dio te priče. Spreman sam dati svoj maksimum i pomoći momčadi u svakom smislu - rekao je Canjuga prilikom potpisivanja ugovora.