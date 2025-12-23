Obavijesti

Vratio se među svoje: Canjuga je novo pojačanje Varaždina

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Sretan sam što se vraćam kući, u svoj grad i svoj klub. Klub iz godine u godinu raste, vidi se kvalitetan rad i drago mi je što ću ponovno biti dio te priče - rekao je Ivan Canjuga na potpisivanju novog ugovora

Jedan dan. Toliko je bilo potrebno mladom Ivanu Canjugi (20) da nakon raskida ugovora s Lokomotivom potpiše za novi klub. Canjuga je novo pojačanje Varaždina, objavio je klub na službenim stranicama. 

Rođeni Varaždinac karijeru je započeo u Varaždinovoj akademiji, a prve korake u seniorima napravio je u dresu 'lokosa'. Do sada je upisao 25 nastupa u HNL-u i zabio jedan gol, a u četiri nastupa ove sezone skupio je 97 minuta. Ugovor je imao do kraja tekuće sezone. Posljednji je put na klupi bio u porazu od Gorice (1-4).

- Sretan sam što se vraćam kući, u svoj grad i svoj klub. Klub iz godine u godinu raste, vidi se kvalitetan rad i drago mi je što ću ponovno biti dio te priče. Spreman sam dati svoj maksimum i pomoći momčadi u svakom smislu - rekao je Canjuga prilikom potpisivanja ugovora. 

