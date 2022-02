Uz jako puno muke Osijek je u nedjelju pobijedio Hrvatski dragovoljac (3-1) u Kranjčevićevoj, isprao gorak okus nakon poraza od Belupa i nastavio borbu za naslov prvaka. Bijelo-plavi se nalaze na drugom mjestu s tri boda zaostatka za Dinamom uz utakmicu više. Atmosfera je sjajna, Osječani žive jednu od najljepših sezona u kojoj se bore za dva trofeja, no došlo je do 'unutarnjih problema'. Odnosno, do tenzija na relaciji igrači-navijači.

Pedesetak navijača Osijeka stiglo je u Kranjčevićevu. Umjesto da navijaju za svoju momčad koja ima priliku osvojiti povijesni naslov, neki pojedinci su se sprdali s igračima Osijeka te ih navodno i vrijeđali.

Igrači su im uzvratili tako što ih nisu htjeli pozdraviti nakon utakmice već su direktno otišli u svlačionicu. Njih je pak podržao trener Nenad Bjelica koji je rekao kako bi isto napravio.

- Sramotno je bilo čuti vrijeđanje umjesto bodrenja naših igrača od strane nekoliko pojedinaca. Čemu se onda čuditi reakciji igrača. Ne bih ni ja otišao na kavu s onime tko me vrijeđa i zahvaljivao mu se na 'podršci'. Kod drugih klubova i navijača to ne vidim, a pogotovo u jednoj povijesnoj situaciji za naš klub, gdje zauzimamo najbolje mjesto Osijeka u HNL-u i gdje smo u 55 utakmica otkako sam ja u Osijeku na tri boda od Dinama, a zadnjih je sezona standard bio u 50 utakmica 50 bodova razlike - kazao je Bjelica za Sportske Novosti.

Poručio je navijačima da ih neće pozdraviti dok god budu vrijeđali igrače, a otkrio je da je i on bio meta napada u Kranjčevićevoj.

- Ne znam kakva je to frustracija i što to tjera pojedince da dođu na utakmicu i vrijeđaju svoje igrače. Apsolutno podržavam igrače, jer ni je ne bih pokazao poštovanje onome tko poštovanje ne pokaže meni. To se zove samopoštovanje. Ne treba nam takva podrška. U trenucima kada se borimo s jačima od sebe, ne trebaju nam još i, na neki način, unutarnji neprijatelji. Ovo nisam doživio ni u jednoj državi u kojoj sam igrao i radio i to se ne treba tolerirati. Mene je jučer neki dečko od 16-17 godina stalno vrijeđao, doživljavam to na svim stadionima i sad bismo još trebali podnositi da nas i naši navijači vrijeđaju. Nećemo. Pozdravit će ih se svaki put kada nas podrže, a kada vrijeđaju neće ih se pozdraviti – poručio je Bjelica.

Svjesni nepotrebnih tenzija u trenucima kada igračima treba veća podrška nego ikada, Klub navijača Osijeka 'Bijelo-plavi' objavio je priopćenje. Ispričali su se igračima za neugodnosti, osudili pojedince za vrijeđanje pa pozvali sve da - stanu na loptu.

- Igrači, stručni stožer, navijači: 'ajmo svi skupa napraviti korak-dva unazad i smiriti se. Atmosfera među navijačima mora biti uvijek okrenuta bodrenju. Svi imamo isti cilj. Mi smo tu zbog vas, vi ste tu zbog nas. Uvredama nema mjesta, nigdje i nikako. Ali, kritika za lošu igru i nezalaganje mora biti moguća. Nije u redu da pojedinci svoje frustracije iskazuju uvredama. Nije u redu da zbog nekoliko uvreda ostatak navijača ne dobije pozdrav. Bez sinergije, bez guranja u istom smjeru, nećemo stići tamo gdje želimo. Stoga - samo podrška i vidimo se na istoku! SAMO OSIJEK! - poručili su.

Hrvatski dragovoljac šokirao je goste pa poveo na samom početku golom Karrice. Ipak, Osječani su izjednačili golom Kleinheislera u 29. minuti pa i preokrenuli golom Bohara iz jedanaesterca u 54. minuti. No, riječ je o jedanaestercu kojeg je sudac Dario Kulušić dosudio nakon intervencije VAR-a, a tehnologija u toj situaciji nije smjela intervenirati, objavila je Sudačka komisija HNS-a.

- Neopravdana, neočekivana VAR intervencija. U ovakvim incidentima ne očekujemo upotrebu VAR tehnologije jer ista inicira neispravnu odluku suca utakmice “kazneni udarac“ (važna pogreška VAR suca i suca utakmice).

Ipak, Kulušić je prihvatio sugestiju VAR sobe, pogledao snimku pa pokazao na bijelu točku. Bohar je bio precizan, a konačnih 3-1 postavio je Mijo Caktaš.