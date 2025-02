Vrijeme je da se Bogdanović i Šarić vrate igrati u Europu!

Prije godinu dana ukazala mu se možda i posljednja prilika u karijeri da se bori za NBA naslov. Ostavio je veliki trag u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, ali kopkalo ga je što nikada nije igrao za momčad koja ima velike šanse za titulu.

Nakon što je dominirao u slabašnom Detroitu i zabijao 20 koševa po utakmici, Bojan Bogdanović (35) prešao je u New York Knickse koji su bili druga momčad Istočne konferencije i s Babom u sastavu vjerovali su da se mogu upustiti u borbu s najjačima. Ipak, koliko god je to tada obećavajuće izgledalo, odlazak u 'veliku jabuku' ispostavio se pogreškom. Nije imao ulogu u momčadi kakvu su mu garantirali, minutaža je bila mala, a tamo je i ušao u seriju ozljeda zbog koje mu je sada ugrožen nastavak NBA karijere.

Kalvarija je krenula nakon 28. travnja 2024. godine kada je u play-offu odigrao posljednju utakmicu. Operirao je zglob lijeve ruke i stopalo desne noge te otpao do kraja sezone. Knicksi su ga u međuvremenu poslali u Brooklyn Netse gdje je i započeo NBA karijeru, ali za njih neće ni nastupiti. Iako su iz kluba najavljivali kako bi se u siječnju mogao vratiti na parket, nešto se zakompliciralo pa će Bogdanović morati na novu operaciju stopala.

To znači kako je otpao do kraja sezone, a Netsi su ga otpustili kako bi napravili mjesta u rosteru za druge igrače. Za novac ne mora brinuti, klub će mu isplatiti sve do kraja ugovora koji istječe na ljeto, a od njega je u dvije godine inkasirao gotovo 40 milijuna dolara. No, pitanje je što će biti s nastavkom njegove karijere.

Trag kojeg je ostavio u NBA ligi je enorman. Najbolji hrvatski košarkaš u posljednjih dvadesetak godina odigrao je 719 utakmica i bilježio 15,6 koševa u dresu Brooklyna, Detroita, Indiane, Utaha, Washingtona. Stvorio je ime u najjačoj ligi na svijetu i isprofilirao se kao jedan od najboljih šutera. Ne postoji klub koji ne bi htio imati takvu klasu u rosteru, ali...

Do početka nove sezone, koja starta u listopadu, proći će godinu i pol dana od njegove posljednje utakmice. Pitanje je i kada će se oporaviti od ozljede, koliko će mu trebati da se vrati u ritam. S obzirom na to da će u međuvremenu napuniti i 36 godina, uz toliko vremena provedenog van parketa, pitanje je koji klub će ga htjeti dovesti jer u NBA ligi traži se instantni doprinos, pogotovo od iskusnih igrača kao što je on.

S obzirom na status kojeg je stekao, problema oko potrage novog kluba ne bi trebalo biti. Dobio bi veteranski ugovor, ali i puno manje minuta te mjesto u rotaciji, što je i logično nakon tolike pauze. Naravno, najbitnije od svega je kakvi su njegovi planovi i ciljevi. Želi li ostati u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu i prihvatiti takav status nakon što je godinama bio jedan od najboljih igrača momčadi u kojima je igrao, vratiti se u Europu gdje bi bio nositelj igre bilo kojeg kluba ili se, nakon godinu i pol dana izvan parketa i borbe s ozljedama, zasitio košarke? Nadamo se da to neće biti slučaj jer bez obzira na godine, Babo još puno toga može ponuditi i dati veliki doprinos u svakoj sredini pa i kao čovjek s klupe.

Pitanje je i koliko će još trajati njegova karijera, ali neki sanjare, kao idealni kraj njegove veličanstvene priče, povratak u hrvatsku ligu. Bio to Split, Zadar ili Cibona u kojoj je stvorio ime, totalno je svejedno, ali pitanje je koliko je to realno s obzirom na stanje naše klupske košarke, pogotovo cibosa koji životare posljednjih godina.

Njegova nova ozljeda znači kako je i odigrao posljednju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju. Nažalost, ona mu je ostala u najružnijem sjećanju, posljednji put je odjenuo najdraži dres u porazu od Finske u osmini finala Europskog prvenstva. Postojao je miligram šanse da se vrati i odigra oproštajni turnir, zbog ozljede nije mogao pomoći u kvalifikacijama za Olimpijske igre pa je Europsko prvenstvo u rujnu glasilo kao posljednja šansa. No, pitanje je hoćemo li se na njega uopće i plasirati s obzirom na to da smo si zakomplicirali sve porazom od BiH pa moramo pobijediti neporažene Francuze. No, kako god bilo, sada je i jasno da zbog ozljede neće biti na raspolaganju za EP.

Povratak u Europu i za Darija Šarića (30) bio bi najbolje rješenje. On je ove sezone za Denver nastupio u samo 14 od 55 utakmica! Neke je propustio zbog ozljeda, ali za većinu to nije bio razlog. I ne samo da ima sporednu ulogu nego je praktički i nema. Igrao je prosječno 14,2 minute, a s 3,5 koševa i 3,5 skokova po susretu ovo mu je najlošija od devet sezona u NBA ligi.

U Europi bi, kao i zdravi Bogdanović, mogao igrati u bilo kojem klubu, potpisati u bilo kojem trenutku i reprezentaciji bi bio dostupan za sve akcije. Jedino bi se morao odreći velikog novca. U srpnju prošle godine potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan 10,6 milijuna dolara.