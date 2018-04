Set i break sjajnog Ćorića! Početak iz snova Hrvatske...

Preuzeo je Borna kontrolu nad susretom. Odmah na startu drugog seta ponovo je uzeo servis Kukuškinu. Ćorić igra sjajno u svim aspektima igre.

A larger than life @borna_coric storms through the opening set against Kukushkin 6-2.



Can 🇭🇷 go 2-0 on the first day? #DavisCup pic.twitter.com/YPpxKjbnSk