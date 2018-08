Kad im navijači viču 'Vi niste Hajduk' vrijeme je za - otkaze!

Nije sramota izgubiti od Gorice, gubio je Hajduk i od manje poznatih i lošijih momčadi od novopečenog prvoligaša, ali je sramota da je sredinom kolovoza Hajduk ispao iz Europe, da su nakon četiri kola bijeli na dnu prvenstvene ljestvice, bez pobjede i sa samo dva osvojena boda, sramota je da je svlačionica potpuno razjedinjena i da je trener Željko Kopić više uopće ne kontrolira, da igrači odbijaju igrati, a oni koji igraju žele što prije napustiti klub...

Sve to skupa jedna je velika sramota, a jedino logično pitanje jest što se još treba dogoditi da se oglasi alarm na Poljudu, da netko preuzme odgovornost, da ponudi ostavku ili podijeli otkaze? Zar stvarno čekaju da navijačima do kraja pukne film?

Iako je trener Hajduka očekivao da će njega i momčad na Poljudu dočekati negodovanje od početka utakmice, pa onda i dodatno negodovanje nakon 15-20 minuta, to se nije dogodilo. Jednako kao što Sergej Jakirović nije "parkirao" pun autobus u šesnaesterac te se, poput većine protivnika u HNL-u, nije branila i tražila priliku iz kontre. Došli su se gosti na Poljud nadigravati i pokazali da su u ovom trenutku i brža i agresivnija i bolja momčad. I da im je više stalo do bodova.

Poveli su preko Farouka Miye koji je poslao Stipu Vučura po ćevape, a da ironija bude veća, zabio je upravo kad je Torcida na sjeveru podigla transparent u spomen na nedavno preminuloga legendarnog igrača Zvonka Begu. I to transparent na kojemu je pisalo: "Ovi danas samo trču, a ni to kako bi tribalo". Bio je to, u jednoj jedinoj rečenici, najbolji opis Hajduka protiv Gorice.

I kao da mu primljeni gol nije bio dovoljna opomena, primio je Hajduk i drugi, i to iz glupog penala koji je skrivio Jairo nad Atiemwenom, a zabio je Zwolinski.

I tek tada su gledatelji na Poljudu počeli negodovati. Sa sjevera su se prolomili najprije zvižduci, potom i "Igrajte, pi*kice", ali i "Dobit ćete batine". U drugom poluvremenu u teren su poletjele i baklje, a rezignirani navijači uglavnom su šutke i u nevjerici promatrali nemoć Kopićeve momčadi, koju su u svlačionicu ispratili salvama zvižduka i uvreda, gađajući ih bakljama te povicima "Skinite dresove" i "Vi niste Hajduk".

Nakon dugo vremena čuli smo na Poljudu i skandiranje "Uprava odlazi".

Četiri mjeseca, par uludo spiskanih milijuna eura te brdo živaca navijača prekasno. A pravi razmjeri i šteta zbog ove sramote koju gledamo od početka sezone tek će se zbrajati.

Hajduk je, u to više nema nikakve sumnje, na koljenima.