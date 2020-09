Vrijeme je za vraćanje dugova! Nikad nismo pobijedili Portugal

Hrvatska u subotu od 20.45 gostuje u Portugalu na startu drugog izdanja Lige nacija znajući da ga još nije pobijedila u pet utakmica. Najbolniji je poraz u osmini finala Eura 2016.

<p>Svjetski nogometni doprvak <strong>Hrvatska</strong> i europski prvak i pobjednik Lige nacija <strong>Portugal</strong> u subotu će u Portu igrati šesti međusobni okršaj. Hrvatska do sada niti jednom nije pobijedila, a u dosadašnjih pet susreta upisala je remi, uz četiri poraza i razliku golova 1-8.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Maksimiru</b></p><p>Prvi hrvatsko-portugalski dvoboj odigran je na Europskom prvenstvu 1996. godine u Nottinghamu. Hrvatska je i prije te utakmice osigurala prolaz u četvrtfinale, pa je Miroslav Blažević odlučio odmoriti dio igrača.</p><p>Portugal je slavio 3-0 golovima Luisa Figa (4), Joaoa Pinta (33) i Domingosa (88). Hrvatska je potom ispala u četvrtfinalu od Njemačke (1-2), a Portugal je izgubio od Češke (0-1).</p><p><i>Golove s te utakmice možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0DzV81A-cuE" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Iduće dvije utakmice bile su prijateljske. U studenom 2005. Portugal je u Coimbri slavio 2-0, golovima Petita i Paulete, dok je u lipnju 2013. u Ženevi pobijedio 1-0, a pogodak odluke zabio je Ronaldo u 36. minuti.</p><p>Novi službeni okršaj dogodio se u osmini finala EP-a 2016. u Francuskoj. U susretu igranom u Lensu Portugal je pobijedio 1-0 golom <strong>Ricarda Quaresme</strong> u 117. minuti. Hrvatska je morala kući, dok je Portugal na koncu osvojio europsku krunu.</p><p><i>Sažetak te utakmice možete pogledati <a href="https://sport.hrt.hr/340791/euro2016/euro-2016-hrvatska-portugal" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Posljednji put protiv Portugala igrali smo 6. rujna 2018. u prijateljskom susretu u Faru. Bio je to prvi susret "Vatrenih" nakon svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem su osvojili drugo mjesto.</p><p><i>Sažetak te utakmice možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/portugal-hrvatska-na-novoj-tv-i-gol-hr-u-prva-utakmica-vatrenih-nakon-svjetskog-prvenstva---528949.html" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Hrvatska je povela u 19. minuti golom Ivana Perišića koji je sjajno zabio sa desetak metara nakon što se lopta odbila do njega. Domaćin je izjednačio u 32. minuti nakon što je Pizzi poslao precizan ubačaj u kazneni prostor, a Pepe sjajno skočio i glavom zabio za 1-1.</p><h2>Hrvatska protiv Portugala</h2>