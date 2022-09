Vrsaljko stigao u Maksimir i otkrio bi li se priključio stožeru reprezentacije: Čudan osjećaj...

Šime Vrsaljko (30) stigao je u Maksimir primiti priznanje za sve što je napravio tijekom 11 godina u 52 nastupa. Srebrni "vatreni" nedavno se oprostio od reprezentativnog dresa, a Zagreb mu je zapljeskao uoči utakmice Hrvatske i Danske.

Prije toga, na semaforu su mu pustili i prigodan video, a predsjednik HNS-a Marijan Kustić i direktor Stipe Pletikosa uručili su mu poseban dres s brojem 52 i fotografiju u kojoj leži na zastavi iz Rusije. Tribine su mu pak skandirale "Jaaavi seee".

- Je, na neki način je emotivno. Ne znam što bih vam rekao, čudan je osjećaj. Ne znam što očekivati kad izađem na teren, ali ako sam donio odluku stojim iza nje 100 posto - rekao je igrač Olympiacosa za Novu TV.

Kako je donio odluku o mirovini?

- Kroz zadnje vrijeme intenzivno sam razmišljao o tome, ne mogu reći da je bio kratak period. Ali sam sa sobom kroz razmišljanja odlučio sam da je to najbolje za mene i hrvatsku reprezentaciju. Mislim da sam donio pravu odluku, znam da sam dao sve za Hrvatsku dok sam bio igrač - rekao je.

Koji mu je bio najposebniji trenutak?

- Bilo ih je više. Kad bih morao birati, to bi bilo Svjetsko prvenstvo i sve što je vezano uz to. Osjećaj energije, druženja, osjećaj samih igrača kakav je bio na natjecanju do dočeka, moj debi, prvi poziv... Bilo je puno lijepih trenutaka.

Naravno, i scena u kojoj je legao na zastavu nakon pobjede nad Englezima u moskovskom polufinalu.

- To mi je dobro došlo u tom trenutku. Bio sam stvarno umoran, došao je spontano i kasnije je sve zabilježeno prekrasnom slikom koju ću vući sa sobom cijeli život - kazao je Vrsaljko.

A hoće li on, kao bivši suigrači Olić, Ćorluka i Mandžukić jednog dana u stožer reprezentacije?

- Hrvatskoj reprezentaciji ne mogu reći ne. Pitanje je ako bude, u kojoj će ulozi to biti. Kao trener jako teško, ali sigurno ću uvijek biti na dispoziciji hrvatskoj reprezentaciji - zaključio je Vrsaljko.

