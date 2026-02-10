Vučević danas napušta Hajduk? Nije imao novac za pojačanja, bio je nezadovoljan Garcijom...

Neslužbene vijesti govore kako će Goran Vučević danas napustiti Hajduk! Ako je to doista tako, onda je to vijest koja neće iznenaditi mnoge, ali ipak je iznenađujući trenutak koji su čelnici Hajduka izabrali za rastanak sa sportskim direktorom, jedva šest mjeseci nakon što je po treći put vraćen na Poljud i što mu je obećano da će imati odriješene ruke u kreiranju sportske politike i izbora suradnika.

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Vučević se prošlog ljeta vratio na Poljud kao glavno lice promjena koje su trebale klub vratiti samome sebi. Osokoljeni podrškom važnih ljudi i sponzora Tomislava Mamića i Mije Pašalića, Ljubo Pavasović Visković, Slaven Bilić i Goran Vučević dogovorili su da će podmetnuti leđa i pokušati još jednom. Slaven Bilić je izašao iz te priče ali je ostao čvrsto uz projekt kao čovjek iz sjene, Pavasović - Visković je preuzeo Nadzorni odbora a Goran Vučević stručnu politiku kluba.

Vučević je kao prve suradnike izabrao voditelja akademije Mišu Krstičevića, kao svog pomoćnika Vika Lalića i team managera Gorana Milanka. Sva trojica su u međuvremenu smijenjena, a odluku je potpisao predsjednik Ivan Bilić, s tim da vijest o njihovoj smjeni ili odlasku iz Hajduka nikad nije službeno objavljena. Doveo je Vučević i trojicu Španjolskih skauta Pepa Boadu, Pepa Mercadera i Joana Torresa i po svemu sudeći i oni će otići s njim.

U sad već bivšem sportskom direktoru Hajduka već je neko vrijeme kipjelo nezadovoljstvo. Mamić i Pašalić su se odmakli od projekta, jedan po jedan padali su njegovi najbliži suradnici i on je osjetio da ostaje sam. Uz njega je bio samo Ivan Rakitić, koji bi ga, barem privremeno trebao naslijediti, ali pozicija tehničkog direktora i obaveze na Uefinoj Akademiji nisu mu ostavljale previše vremena da se bavi tekućim poslovima.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vučeviću su ruke bile vezane, nije dobio novac za pojačanja iako je u dva prijelazna roka prodao Dominika Prpića i Branimira Mlačića za preko devet milijuna eura te Filipa Uremovića za milijun, s tim da se riješio i njegovog ogromnog ugovora. Vezane su mu bile ruke i po pitanju trenera Gonzala Garcije, kojeg on nije doveo ali je podržao njegov dolazak, no nije ga mogao smijeniti zbog velike odštetne klauzule.

Nije tajna da je bio nezadovoljan načinom na koji Garcijina momčad igra, za njega je to bilo previše defenzivno i sporo u građenju napada, ali Garcia je radio po svom. Vezane su mu bile ruke i po pitanju odnosa Garcije s kapetanom Markom Livajom koji je opterećivao cijeli klub. S Livajom je dogovorio produženje ugovora ali ga nije realizirao zbog toga što je Livaja kod Garcije pao u drugi plan i ne igra...

Vučević je na Poljud stigao kao lice promjena, a na koncu je ostao sam i doveden je pred svršen čin. Bez obzira na formu razlaza, a priča se kako je Vučević sam dao otkaz, jasno je da je sve vodilo prema tome. Odlazi tako još jedan sportski direktor, uz Ivana Rakitića praktično jedina osoba na čelnim funkcijama Hajduka koja ima nogometno znanje.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, nakon zadnjeg osvojenog naslova prvaka kada je funkciju sportskog direktora obnašao Petar Nadoveza, taj su posao radili i Tomislav Erceg, Joško Španjić, Ivica Kalinić, da bi je nakon preoblikovanja kluba preuzimali Milo Nižetić, Sergije Krešić, Jens Andersson, Goran Vučević, Damir Burić, Mario Branco, Saša Bjelanović, Ivan Kepčija (uz asistenciju Marija Stanića), Mindaugas Nikoličius, Nikola Kalinić i Francois Vitali, dakle sveukupno 15 sportskih direktora radilo je na Poljudu od zadnjeg naslova prvaka, uz napomenu kako je Damir Burić dva mjeseca prije smjene radio paralelno i kao trener i kao sportski direktor te da se Vučević vraćao dva puta.

Što dalje? Nakratko ili duže funkciju preuzima Ivan Rakitić, ali odlaskom Krstičevića, Lalića, Vučevića i trojice Španjolaca stručna piramida kluba je potpuno narušena i trebat će dosta umjetnosti i vremena da se opet osovi na noge. U međuvremenu klub mora pronaći načina da zadrži stabilnost a prva momčad barem drugu poziciju na ljestvici. I sve to bez jasno postavljene stručne hijerarhije u klubu. Sve će biti jasnije nakon 17 sati za kad su Splićani zakazali press-konferenciju...