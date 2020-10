Vučević: Petković je savršen za ovakvu formaciju 'vatrenih'! Šteta ako je stvarno nespreman

Izvukli smo ovo na kvalitetu, ali očito napad s Perišićem i Brekalom nije rješenje. Zašto su se Dalić i njegovi pomoćnici odlučili krenuti s njima dvojicom, samo oni znaju, kaže Goran Vučević

<p>Bivši hrvatski nogometni reprezentativac <strong>Goran Vučević</strong> (49) analizirao je pobjedu Hrvatske protiv Švedske (2-1) na Maksimiru u nedjeljnoj utakmici Lige nacija. Istaknuo je veliku potrošnju u prvom dijelu utakmice i lošiji drugi dio.</p><p>- Prvo poluvrijeme je putokaz kako Hrvatska mora igrati u nastavku natjecanja, pogotovo protiv Francuske. Snažna obrana, brzi reposjed, odgovorna povratna trka i držanje rasporeda presudile su, a bit će ključni i protiv Francuske - rekao nam je Vučević.</p><p>- Bilo je očito da su se igrači potrošili u prvom poluvremenu, da su im ovi izuzetno teški uvjeti iscrpili snagu. Povratna trka više nije bila onako kvalitetna, bili smo previše teški i sva sreća da je travnjak bio odličan, da je izdržao veliku kišu i nije stvarao dodatne probleme u igri. Prvi dio utakmice zaista je bio jako dobar i šteta što ga igrači nisu materijalizirali još kojim golom. Ovako su Šveđani izjednačili, mogli su čak i povesti. Ali kad se sve zbroji i oduzme, u ovoj utakmici je bila najvažnija pobjeda i ona je izborena.</p><p>Početna postava i kasne zamjene čudile su neke navijače, kao i Vučevića.</p><p>- Svima nama je očito da napad s Perišićem i Brekalom nije rješenje, ali zašto su se Dalić i njegovi pomoćnici odlučili krenuti s njima dvojicom, samo oni znaju. Oni jedini raspolažu svim informacijama o tjelesnoj pripremi i zdravstvenom stanju igrača, i kad su oni tako odlučili, to treba poštovati. Čitali smo ovih dana da je Kramarić ozlijeđen, što je vjerojatno razlog, da Petković nije spreman, iako, on je za mene savršen igrač za reprezentaciju. Možda ga je trebalo uvesti i ranije, da malo zadrži loptu, da omogući suigračima da dođu do daha, da malo predahnu....</p><p>Hrvatska s Modrićem i bez njega nije ista reprezentacija.</p><p>- Za mene je on bio igrač utakmice bez dileme, s njim i bez njega ova reprezentacija jednostavno nije ista. On daje balans igri, koordinira i kontrolira, autoritet je i suigračima, i protivnicima, i sucima, za mene ključan i igrač utakmice, uz Nikolu Vlašića koji je opet pokazao klasu i fantastično zabio za vodstvo.</p><p>Već za tri dana Dalićevu momčad čeka Francuska.</p><p>- Putokaz je prvih 45 minuta, a tko će igrati, manje je važno. Za izbornika je najvažnije da mu igrači u klubovima igraju u kontinuitetu, čak i kad igraju nešto lošije, jer kontinuitet im daje sigurnost, izgledaju puno bolje jer su u reprezentaciji okruženi s puno kvalitetnijim igračima. Pogledajte Ćaletu-Cara koji ima kontinuitet u Marseilleu i u reprezentaciji izgleda sjajno, kako u obrani, tako i u napadu, te njegove duge lopte dodatna su dimenzija i opasnost po protivnika. Francuska će pokušati igrati slično kao Hrvatska u nedjelju, pokušat će se nametnuti kvalitetom, uzeti posjed lopte, dominirati... No čak i ako im se uspijemo nametnuti i uzeti loptu, treba biti jako oprezan jer su oni iznimno opasni u kontra napadima, trebat će odmah po izgubljenoj lopti pokušati je vratiti, i imati jako veliku odgovornost u povratnoj trci i igri u obrani.</p>