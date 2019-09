Vujović se vraća u Zagreb! 'Da, istina je, vidjet ćete me sutra'

Veselin Vujović (58) vraća se u PPD Zagreb! Nakon što se danas pojavila informacija kako je Branko Tamše bivši, Zagreb je nedugo nakon toga najavio izvanrednu pressicu za utorak u 12 sati i bilo je jasno da slovenski stručnjak odlazi.

Kao nasljednik se najviše spominjalo ime Veselina Vujovića pa smo ga kontaktirali, a on nam je glasine i potvrdio.

- Da, istina je, vraćam se u Zagreb. Potpisat ću na tri godine - kratko nam se javio Veselin Vujović...

Veselin Vujović javio nam se poslije 21 sat i nasmijao se kada smo ga pitali da li se vraća u Zagreb. A nakon što smo ponovili pitanje, rekao je:

- Dođite sutra u 12 sati pa ćete me vidjeti na predstavljanju. Bit ću opet trener Zagreba. To je sve što mogu reći - rekao je Vujović koji je vidljivo sretan zbog povratka u Zagreb.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Vujović se tako po drugi put u trenerskoj karijeri vraća na klupu Plinara, a prethodno ih je vodio od 2014. do 2016. Trenutačno je izbornik Slovenije te će tako paralelno voditi hrvatskog prvaka i slovensku reprezentaciju.

S klubom je osvajao hrvatsko prvenstvo i Kup, a najveći uspjeh bilo mu je četvrtfinale Lige prvaka 2016. godine kada su senzacionalno u Manheimu izbacili Rhein Neckar Loewen. No u narednoj fazi je PSG ipak bio pretvrd orah...

Poraz od Danaca je tako zabolio

Težak poraz od danskog Aalborga tako je koštao Branka Tamšea otkaza u hrvatskom prvaku. Čelnici PPD Zagreba najavljivali su konkurentniji, mlađi i jači Zagreb ove sezone. Dovedeni su neki aktualni i budući reprezentativci poput Marina Šipića i Ante Gadže, stigao je i golman Matej Ašanin, no nismo još ništa vidjeli od tog konkurentnijeg i jačeg Zagreba.

Dapače, Zagreb nije mogao ni sanjati gori početak sezone. Krenuli su pobjedom protiv Metaloplastike u prvom kolu SEHA lige, a onda su uslijedila tri poraza zaredom. Da budemo iskreni, porazi od užasno jakih Vesprema i PSG-a nimalo ne iznenađuju i Zagreb tu stvarno nije imao nikakve šanse, ali uh, kako je samo zabolio taj poraz od danskog kluba. Nitko baš nije očekivao tih deset razlike.

To je bilo previše i za čelnike kluba koji su svjesni kako su u jako lošoj situaciji na početku same sezone, a već 28. rujna u Zadru gostuje Barcelona te su udijelili otkaz Tamšeu. Slovenac je na klupu Zagreba stigao u siječnju umjesto Line Červara. Naravno, osvojio je hrvatski kup i prvenstvo, a u Ligi prvaka došao je do osmine finala gdje ga je izbacio Vardar koji je kasnije osvojio i prvo mjesto.