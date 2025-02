Vujović: Hrvati su imali sreće! Da su ispali od Mađara, Daguru bi zabranili ulazaka u zemlju...

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je sjajan rezultat na Svjetskom prvenstvu, osvojivši srebrnu medalju. Usprkos malim izgledima koje su joj davali stručnjaci i kladionice uoči turnira, izabranici Dagura Sigurdssona (51) opovrgnuli su prognoze sjajnom igrom. Nisu samo strani analitičari imali niska očekivanja, i u Hrvatskoj se na prvenstvo, na kojem smo bili jedan od domaćina, gledalo sa skepsom.

Nisu pomogle ni velike ozljede koje su ključni igrači pretrpjeli u ranoj fazi turnira. No momčad se othrvala svim nedaćama, a u finalu je ipak Danska bila nepremostiva prepreka. Ipak, to nije pokvarilo dojam jer su rukometaši u domovini dočekani kao heroji, a na Trgu bana Jelačića okupilo se oko 50.000 navijača kako bi ih pozdravilo.

Sada kada se euforija oko uspjeha polako stišava, svoj osvrt na prvenstvo dao je Veselin Vujović, bivši igrač i trener RK Zagreba te slovenske reprezentacije, a trenutni izbornik Katra.

- Bio sam u grupi trenera koji su prognozirali da Hrvatska nema ekipu za medalju i da će teško doći ne samo do odličja, nego i do borbe za njega. I dalje smatram da je bilo boljih ekipa koje, spletom okolnosti i voljom ždrijeba, nisu došle do medalje. Hrvatska je pet minuta prije kraja protiv Mađarske gubila četiri razlike, bila je na rubu ispadanja, svi su Mađare vidjeli u polufinalu, ali igrom sudbine i greškama mađarskog trenera, Hrvati su pobijedili - rekao je Vujović i dodao:

- Kada dobijete takvu utakmicu, takav šok, kasnije vam je sve lakše. Opušten si, što god radiš. U takvim su uvjetima odigrali sjajnu utakmicu protiv Francuske, muški, hrabro i zasluženo pobijedili. U finalu su, iako su gubili, pokazivali želju, borili se za svaku loptu i s najmanjom razlikom izgubili od Danske. Povratili su vjeru u reprezentaciju i entuzijazam, a sada na njegovim krilima mogu nastaviti dalje - izjavio je Vujović u intervjuu za Novu.rs.

Osim rezultata, Hrvatsku je oduševio i izbornik Sigurdsson. Hladni Islanđanin brzo se prilagodio našem mentalitetu i potpuno se uklopio. U Zagrebu je bio impresioniran ljubavlju navijača prema reprezentaciji, a u Zadru na dočeku čak je i zapjevao. Vujović, unatoč svemu, inzistira da je sreća bila ključni faktor uspjeha.

- Sreća je uvijek bitan čimbenik, ali na nju ne možete računati prije utakmice. Tek poslije možete reći da vam se sreća okrenula ovako ili onako. Vratimo li se na susret s Mađarskom, da je Hrvatska ispala, mislim da bi Sigurdssonu bio zabranjen ulazak u zemlju. Posrećilo mu se, i kod nas je u sportu to tako – ovisiš o jednom šutu, jednoj stativi, jednoj sekundi... Ili si pukovnik, ili si pokojnik. Oni su doveli veliko trenersko ime i pogodili su - zaključio je Vujović.