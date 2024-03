Vujović jedva slavio u debiju na klupi Nexea: Bila bi sramota da smo izgubili, igrali smo mekano

U trećem kolu Lige za prvaka Nexe je otputovao u Poreč gdje ih je čekao uvijek neugodni domaćin. Bio je to debi na klupi za Veselina Vujovića i zamalo ga nije pamtio po dobrom. Nexe je slavio protiv Poreča 28-26, s tim da je Poreč vodio do 40. minute. Poreč je imao prednost od četiri gola razlike u 34. minuti i izgledalo da će Nexe, nakon Sesveta, izgubiti i od Poreča. Gromovi su ipak skupili glave i došli do važna dva boda.

Melić je bio prvo ime utakmice s pet golova, dok su tri gola kod Nexea zabili Račić, Štrlek, Pribetić, Moslavac i Marguč.

- Srećom, izbjegli još jednu blamažu, stvarno bi bilo sramota da smo izgubili. Nismo bili skoncentrirani, htio sam odmoriti Kuzmanovića, ali Car i Radovanović nisu imali svoj dan. Igrali smo premekanu obranu, na kraju nas je izvukla 5+1 obrana. Na kraju se samo rezultat piše - rekao je Veselin Vujović nakon utakmice.

Gromovi danas putuju u Švedsku gdje ič čeka utakmica zadnjeg kola grupne faze Europske lige. Protivnik im je Savenhof, a Nexeu pobjeda donosi plasman u četvrtfinale Europske lige.