'Sudac me ponižavao, a EHF proganja zbog onoga na EP-u'

To je jedan od najdugovječnijih derbija europskog rukometa. Veselin Vujović protiv EHF-a. Gledanost tih dvoboja uvijek je probila plafon, pogotovo jer je Vujović verbalnom dijelu tog spektakla donio i onaj teatralni.

I tako već 16 godina zaredom. Trener Kopera dobio je opet 'čestitku i pozdrave' od Europskog rukometnog saveza. Tri utakmice suspenzije zbog nedoličnog ponašanja tijekom u utakmice EHF kupa protiv Nexea 4. ožujka u Našicama. Crnogorski stručnjak odgurnuo je ruku suca, koji mu je pokazao žuti. Odmah je dobio crveni, a sad i suspenziju.

- Došli smo u Našice po pobjedu kako bismo ostali u igri za prolaz dalje, no dobili smo skandalozno suđenje. Nakon toliko godina na klupi mislim da mogu prepoznati kada te suci favoriziraju, a kada ti ne žele dobro - rekao je Vujović.

U Našicama suci nisu favorizirali njegovu momčad, a Vujović se s tom nepravdom borio na već uobičajeni način - rat sa sucima.

- Nakon što sam u dva navrata pristojno protestirao, treći put su me upozorili da sjednem na klupu. Na to sam reagirao deranjem na njih pa sam dobio žuti karton. No jedan od sudaca stavio je svoj prst na moja prsa, pa sam mu ja maknuo ruku kako bih mu dao do znanja da me ne ponižava - istaknuo je Vujović.

Sudac to nije tako shvatio te je Vuju poslao na tribine. Mjesto na kojem se tijekom godina crnogorski stručnjak već nekako i udomaćio. Vujoviću je odmah bilo jasno da će dobiti ozbiljnu kaznu, pogotovo zbog bogate povijesti sukoba s EHF-om i sucima.

- EHF me proganja i zbog onoga što se dogodilo na Euru u Zagrebu kad sam stao na gol na utakmici Slovenije i Njemačke. Zbog pravde ne mogu šutjeti - rekao je Vuja.

Zbog temperamenta je često ulazio u sukobe, 2002. dobio je dvogodišnju suspenziju kad se kao trener Ciudad Reala potukao u finalu Kupa kupova. Morao je otići iz kluba i platiti 9500 kazne. Kao trener Vardara dobio je 4000 eura kazne i dvije utakmice suspenzije... Uglavnom, ima toga još, a nema sumnje da će se uspješna franšiza Vujović - EHF nastaviti i dalje.