Veselin Vujović (60) vraća se na veliku rukometnu scenu. Valja se, istina, već duže vrijeme, ali sada je, valjda, sve dogovoreno. Vujo po treći put dolazi na klupu Vardara, s koje se zna već da odlazi Stevče Alušovski, tvrdi Handball-Planet.

Bivši trener Zagreba, a sada banjolučkog Borca, u Skoplju je boravio u dva navrata, od 2006. do 2009. godine te od 2011. do 2013. i stvorio neprekidivi odnos s Komitima. Otišao je baš kada je klub preuzeo ruski biznismen Sergej Samsonjenko i odveo ga do dva naslova prvaka Europe.

Vujović je potom došao u Zagreb u prvom mandatu, bio je izbornik Slovenije, trener Kopera, Železničara prije nego se opet vratio na klupu Zagreba s kojim se rastao jer nije imao potrebnu trenersku licencu.

Vardar je uspio preživjeti prošlo ljeto i odlazak Samsonjenka, ostati na nogama koje će iduće sezone postati još stabilnije i čvršće unatoč odlasku Ivana Čupića od igrača koji su potpisali dvije Lige prvaka. Stižu Ante Kuduz, Gurbindo, Đukić, vjerojatno i netko od Egipćana...