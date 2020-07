Vujović oštro po Vučiću: 'Alo, bre, nisi ti vlasnik mog života!'

Bivši trener PPD Zagreba Veselin Vujović (59) imao je prilike osjetiti sve odluke srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u borbi protiv korone. Vujo je žestoko kritizirao tamošnju vlast i predsjednika

<p>Tražio je od mene da držim socijalnu distancu - držao sam je, da od četvrtka do ponedjeljka ne izlazim iz kuće - poštovao sam, policija mi nije dala da odem od vikendice po lijekove, a istovremeno su ljudi nekog sumnjivog karaktera imali dozvolu da se kreću po gradu. Onda je odjednom ukinut policijski sat i sve preventivne mjere. Kad su prošli izbori narod je okrivljen za eskalaciju epidemije korona virusa. E, pa ja ću biti prvi koji neće prihvatiti nove policijske satove i karantene, žestoko je <a href="https://direktno.rs/sport/ostali-sportovi/287619/veselin-vujovic-alo-bre-vucicu-nisi-ti-vlasnik-mog-zivota.html" target="_blank">za Direktno.rs</a> o stanju u Srbiji progovorio <strong>Veselin Vujović</strong> (59).</p><p>Bivši trener 'plinara' nalazi se kod kuće u Šapcu te ne izlazi puno iz kuće zbog očito problematičnog stanja. U Beogradu te još nekim srpskim gradovima počeli su protesti protiv vlasti na čelu s predsjednikom <strong>Aleksandrom Vučićem</strong>. Još u svibnju rečeno im je da je 'korona pobijeđena', a sad je stanje teže nego ikad. I sve je eskaliralo baš poslije izbora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladić na prosvjedima u Beogradu pred policijom nabraja afere</strong></p><p>- Onog dana kada je predsjednik Vučić nagovijestio ponovno karantenu i policijske satove, ja sam pukao i rekao: „'alo bre, nisi ti vlasnik mog života!“ Nikad nije bilo, niti će ikada biti da se građani samoinicijativno organiziraju. Uvijek mora postojati pokretačka snaga koja organizira i vodi prosvjede. Kao prosječan građanin koji sve to gleda, nije mi jasno zašto i zbog čega se prosvjeduje. Tako da mi koji gledamo sa strane vidimo da je totalno kaotična situacija i u svemu tome čovjek ne razumije što se dešava - objasnio je Vujo.</p><p>Ljudi su u Srbiji gnjevni zbog događanja te su izašli na ulice, ali prosvjedi su u dosta navrata prevršili sve mjere. Vujović smatra da je vlast na čelu s Aleksandrom Vučićem doprinijela tome.</p><p>- Mislim da u svemu tome ima puno stvari zbog kojih bi Aleksandar Vučić morao odgovarati, ali on nema kome odgovarati u ovoj zemlji. Najsmješnije mi je bilo kada je video da mu neće proći nove mjere, onda je odmah promijenio retoriku i izjavio "ja sam bio za te oštre mere, ali Kon i Brnabićka mi ne daju". Koga, bre, ti pitaš u državi za neko mišljenje?! Tako da mi ponekad vrijeđa inteligenciju tim svojim nastupima, ali u Srbiji ima toliki broj ljudi koji mu vjeruju, glasali su za njega, i ja moram poštivati izborne rezultate. Ponekad pomislim jesam li ja budala koja razmišlja drugačije - objasnio je Veselin <a href="https://direktno.rs/sport/ostali-sportovi/287619/veselin-vujovic-alo-bre-vucicu-nisi-ti-vlasnik-mog-zivota.html" target="_blank">za Direktno.rs</a>.</p>