RAZOTKRILI IH

Vukovar 1991 zapratio stranicu 'Volim Cecu, ne možeš mi ništa'

Foto: HNK Vukovar 1991/Facebook

Novi nogometni prvoligaš na popisu stranica koje prati ima i "Potporu M.P. Thompsonu", kao i onu koja favorizira Cecu. Nakon što je jedna stranica to podijelila s pratiteljima, povukli su podršku srpskoj pjevačici

U digitalno doba korisnicima društvenih mreža more je informacija dostupno na svega nekoliko klikova, a jednu takvu u ponedjeljak je objavila stranica Izbornik na Facebooku. Tiče se službene stranice prvoligaša HNK Vukovar 1991 i njegova popisa pratitelja.

Među 172 stranice tako su se, između ostalih, našle i stranica "Potpora M.P. Thompsonu", ali i "Volim Cecu, ne možeš mi ništa" koja ima oko 220.000 pratitelja. Nekoliko sati kasnije iz kluba su ukinuli potporu spomenutoj stranici podrške srpskoj pjevačici i udovici ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, ali je trag ostao zabilježen.

Početkom sezone Vukovar je otpustio golmana Srđana Nedića (18) nakon što se otkrilo da prati stranicu "Četnici 1941" na Instagramu. On se pravdao da je to napravio dok mu je bilo 12 godina i da šest godina nije bio aktivan na profilu.

Vukovar je nakon osam kola posljednja momčad HNL-a s pet bodova, senzacionalno je pobijedio prvaka Rijeku u Vinkovcima 3-2 i nakon toga izgubio kod Varaždina, a ovaj vikend ima dvostruki program jer ga u srijedu očekuje polufinale Kupa Nogometnog središta Vukovar protiv Vuteks-Sloge, a u nedjelju (15.45) u grad na Bosutu dolazi Hajduk.

