ISKUSNI BEK

Vukovar doveo veliko pojačanje uoči važnog susreta za opstanak

Piše Domagoj Vugrinović,
Vukovar doveo veliko pojačanje uoči važnog susreta za opstanak
Foto: HNK Vukovar 1991

Vukovar u susret ulazi ohrabren nizom od tri utakmice bez poraza. Svladao je Istru, a potom remizirao s Goricom i Slavenom. S druge strane, Osijek je nakon pobjede nad Rijekom ima tri uzastopna poraza

Iskusni desni bek Antonio Bosec (28) vratio se u HNL i postao novi igrač Vukovara, s jasnim ciljem pomoći momčadi u borbi za ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Bosec u Vukovar dolazi kao slobodan igrač nakon kratke i turbulentne epizode u rumunjskom Cluju, s kojim je raskinuo ugovor nakon svega dva mjeseca.

Rumunjska avantura završila je nakon teškog poraza od Häcken (7-2) u kvalifikacijama Konferencijske lige, pri čemu su ga tamošnji mediji označili jednim od glavnih krivaca za primljene pogotke. Nakon raskida ugovora bio je bez kluba, a tijekom jeseni spominjao se i kao moguća opcija za Dinamo, no zagrebački klub na kraju ga nije uzeo u ozbiljno razmatranje.

Vukovarci su ga doveli kako bi pojačali konkurenciju na desnom boku i unijeli dodatno iskustvo u završnicu sezone. Trener Silvijo Čabraja računa na njegovu spremnost i ne isključuje mogućnost da Bosec debitira već ove subote na stadionu Opus Arena u derbiju začelja protiv Osijeka.

Vukovar u susret ulazi ohrabren nizom od tri utakmice bez poraza. Svladao je Istru (3-2), a potom remizirao s Goricom (0-0) i Slavenom (2-2). S druge strane, Osijek je nakon pobjede nad Rijekom (1-0) ima tri uzastopna poraza.

Bosec donosi bogato ligaško iskustvo jer je u HNL-u skupio 247 nastupa uz četiri gola i 26 asistencija, igrajući ponajviše za Inter iz Zaprešić i Slaven. Prošlog je proljeća bio jedan od ključnih igrača Slavenove momčadi koja je stigla do finala Kupa, a upravo takvo iskustvo Vukovar želi iskoristiti u borbi za prvoligaški status.

