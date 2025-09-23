Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI TRENER

Vukovar fotkom uz Vodotoranj predstavio Silvija Čabraju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovar fotkom uz Vodotoranj predstavio Silvija Čabraju
Foto: HNK Vukovar 1991/Facebook

Velika mi je čast što sam došao u Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Dat ćemo sve od sebe da osiguramo ostanak u ligi. Nalazimo na posljednjem mjestu, ali momčad ima potencijala, kazao je Čabraja

Nakon senzacionalne i povijesne prve pobjede Vukovara u HNL-u, klub je na službenim stranicama objavio suradnju s novim trenerom. Kako su najavili dan ranije, klupu novog prvoligaša preuzet će dugogodišnji arhitekt Lokomotive Silvijo Čabraja. On je iz prve ruke, s tribina, gledao Vukovar koji je u posljednjoj utakmici sedmog kola HNL-a pobijedio Rijeku 3-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 01:42
HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Velika mi je čast što sam došao u HNK Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Ne bih ovdje bio da nisam uvjeren da možemo biti konkurentni u HNL-u i boriti se za svaki bod protiv svih protivnika. Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali ostanak u ligi. Iako se trenutno nalazimo na posljednjem mjestu, momčad ima potencijala i kvalitetne igrače. Uz zajedništvo i predan rad siguran sam da možemo napraviti dobar posao, ostvariti napredak i ostati u HNL-u - rekao je Čabraja na predstavljanju.

SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 3-2 VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju
VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju

Čabraja je Lokomotivu vodio u 147 službenih utakmica i pritom ostvario 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Nakon što je u ožujku ove godine otišao s mjesta glavnog trenera, preuzeo je funkciju sportskog direktora. Čabraja je dugo kotirao kao "vruća roba" u HNL-u, spominjao se interes Dinama i Hajduka, no preuzimanje velikana ipak se nije ostvarilo. Osim Lokomotive, u karijeri je vodio i Lučko.

On će tako zamijeniti Gordona Schildenfelda, koji je Vukovarce uveo u HNL i dobio otkaz nakon šest kola u kojima je osvojio dva boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Dembele je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025