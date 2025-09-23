Velika mi je čast što sam došao u Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Dat ćemo sve od sebe da osiguramo ostanak u ligi. Nalazimo na posljednjem mjestu, ali momčad ima potencijala, kazao je Čabraja
Vukovar fotkom uz Vodotoranj predstavio Silvija Čabraju
Nakon senzacionalne i povijesne prve pobjede Vukovara u HNL-u, klub je na službenim stranicama objavio suradnju s novim trenerom. Kako su najavili dan ranije, klupu novog prvoligaša preuzet će dugogodišnji arhitekt Lokomotive Silvijo Čabraja. On je iz prve ruke, s tribina, gledao Vukovar koji je u posljednjoj utakmici sedmog kola HNL-a pobijedio Rijeku 3-2.
- Velika mi je čast što sam došao u HNK Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Ne bih ovdje bio da nisam uvjeren da možemo biti konkurentni u HNL-u i boriti se za svaki bod protiv svih protivnika. Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali ostanak u ligi. Iako se trenutno nalazimo na posljednjem mjestu, momčad ima potencijala i kvalitetne igrače. Uz zajedništvo i predan rad siguran sam da možemo napraviti dobar posao, ostvariti napredak i ostati u HNL-u - rekao je Čabraja na predstavljanju.
Čabraja je Lokomotivu vodio u 147 službenih utakmica i pritom ostvario 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza. Nakon što je u ožujku ove godine otišao s mjesta glavnog trenera, preuzeo je funkciju sportskog direktora. Čabraja je dugo kotirao kao "vruća roba" u HNL-u, spominjao se interes Dinama i Hajduka, no preuzimanje velikana ipak se nije ostvarilo. Osim Lokomotive, u karijeri je vodio i Lučko.
On će tako zamijeniti Gordona Schildenfelda, koji je Vukovarce uveo u HNL i dobio otkaz nakon šest kola u kojima je osvojio dva boda.
