Vukovarci dugo mučili 'modre': Pričuve opet slomile suparnika, Španjolac i dalje najveći dužnik

Dinamo je stigao do druge pobjede u prva dva kola, poslije Osijeka, kapitulirao je i Vukovar (3-0). Strijelci u novoj pobjedi "modrih" bili su Vidović, Beljo i Kulenović, prvi službeni nastup u Dinamovom dresu u završnici utakmice upisao je i 16-godišnji Varela. Hrvatski viceprvak nije briljirao u prvom dijelu, ali je do kraja utakmice stigao do sigurne pobjede.

