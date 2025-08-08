DINAMO - VUKOVAR 3-0 Beljo je zabio prvijenac u plavom dresu, Varela upisao prve službene minute, a Lisica se još jednom upisao među asistente. A Nevistić u prvih 180 minuta sezone još nije primio gol...
Vukovarci dugo mučili 'modre': Pričuve opet slomile suparnika, Španjolac i dalje najveći dužnik
Dinamo je stigao do druge pobjede u prva dva kola, poslije Osijeka, kapitulirao je i Vukovar (3-0). Strijelci u novoj pobjedi "modrih" bili su Vidović, Beljo i Kulenović, prvi službeni nastup u Dinamovom dresu u završnici utakmice upisao je i 16-godišnji Varela. Hrvatski viceprvak nije briljirao u prvom dijelu, ali je do kraja utakmice stigao do sigurne pobjede.
