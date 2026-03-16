TRI PORAZA U NIZU

Vukovarci ostali bez trenera. Silvijo Čabraja dobio je otkaz

Piše Josip Tolić,
Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Drama u Vukovaru! Trener Čabraja dobio otkaz nakon tri poraza u nizu. Klub u borbi za ostanak, hoće li novi trener spasiti sezonu

Admiral

Još prije tri tjedna činilo se kako bi nogometaši Vukovara mogli gurnuti Osijek u provaliju kad su imali tri boda više na ljestvici uoči međusobnog okršaja na Opus Areni i nakon tri utakmice bez poraza u nizu. No uslijedila su tri poraza zbog kojih je foteljom platio trener Silvijo Čabraja (57).

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su dogovorili završetak suradnje te on više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere", napisali su iz Vukovara.

Stigao je krajem rujna nakon otkaza Gordonu Schildenfeldu i zadržao se 20 utakmica tijekom kojih je pobijedio u njih četiri, šest puta remizirao i deset puta izgubio. Presudio mu je poraz od Varaždina (2-0) u baroknom gradu u petak. Vukovarci su deset kola prije kraja prvenstva posljednji s četiri boda manje od devetoplasiranog Osijeka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

SVE NA JEDNOM MJESTU

