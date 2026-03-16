Drama u Vukovaru! Trener Čabraja dobio otkaz nakon tri poraza u nizu. Klub u borbi za ostanak, hoće li novi trener spasiti sezonu
Vukovarci ostali bez trenera. Silvijo Čabraja dobio je otkaz
Još prije tri tjedna činilo se kako bi nogometaši Vukovara mogli gurnuti Osijek u provaliju kad su imali tri boda više na ljestvici uoči međusobnog okršaja na Opus Areni i nakon tri utakmice bez poraza u nizu. No uslijedila su tri poraza zbog kojih je foteljom platio trener Silvijo Čabraja (57).
Pokretanje videa...
"HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su dogovorili završetak suradnje te on više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere", napisali su iz Vukovara.
Stigao je krajem rujna nakon otkaza Gordonu Schildenfeldu i zadržao se 20 utakmica tijekom kojih je pobijedio u njih četiri, šest puta remizirao i deset puta izgubio. Presudio mu je poraz od Varaždina (2-0) u baroknom gradu u petak. Vukovarci su deset kola prije kraja prvenstva posljednji s četiri boda manje od devetoplasiranog Osijeka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+